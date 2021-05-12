觀塘重建｜皮具店遷出期屆滿　市建局再出動數十人清場

撰文： 呂諾君 最後更新日期： 2021-05-12 15:13

觀塘裕民坊重建在即，自上月14日市建局突擊收回巷仔舖位、本月初出動半百人圍封店舖，場內留守的商戶只剩餘兩間。今日（12日）市建局再出動約40人圍封該處的皮具店，據關注團體指，商戶許先生自昨夜起通宵收拾，未有留在店舖，而裕民坊剩餘的最後一間商舖，預計將於下周二（18日）進行清場。

市建局今（12日）再動員數十人清場。（呂諾君攝）

市建局於三月初曾向留商戶發出遷出通知書，惟一直未與留守商戶達成共識，數月以來有過多次清場行動，而期間曾釀成商戶羅伯企跳、以死控訴的事件。隨着今日「安記皮具」的通知書期限屆滿，場內留守的商戶再少一間。

今早9時多約40名市建局職員到場，手拉手築成人鏈，並以鐵馬圍封店舖門外範圍。至約10時執達主任到場拍門，表示會執行法庭的收樓令，由於無人應門，其後作人員剪鎖進入店舖內，並有檢查閣樓。

「活在觀塘」創辦人袁智仁表示，昨晚皮具店店主許先生通知指與市建局的談判破裂，連夜收拾離開店舖。袁指，市建局自2018年至今維持一樣的方案，賠償金額僅360萬，令許先生無法原區安置繼續經營店舖。袁續指，希望局方能以人為本地履行社會責任，不希望每次均以「抬人」、「圍封」作為終結。而除了最後一個商戶裕發果汁店預計會於下周二清場，袁智仁亦希望局方關注13個流動小販和工匠至今未有安置方案。

「活在觀塘」負責人馮炳德則表示，雖然市建局曾向留守商戶提出回遷方案，惟方案「好辣」，商戶需要支付大筆裝修費、10萬元以上的留位」費等，「希望市建局唔好再抹黑街坊（留守）係貪錢。」

市建局：已盡最大努力協商

市建局發言人表示，許先生所佔用第五發展區內面向裕民坊的一個構築物，是其父親於1967年佔用裕華大廈地下公眾通道及部份裕民坊行人路搭建。有關構築物佔地面積約 200 多平方呎，沒有任何註冊業權，並違反法例及地契。其後該構築物由許先生繼續經營，50 多年來，並不需支付任何租金。發言人指，市建局因應構築物在該處存在經營已久，已盡可能照顧許先生需要，減低其因遷出而受到的經濟影響，在2018年9月發出的搬遷方案提供了多項津貼。發言人續指，市建局過去三年，以不同形式與佔用人溝通達 20 次，惟許先生一直拒絕接受搬遷建議，並要求大幅提高特惠津貼金額。

發言人又指，在最近一次會面中許先生亦提出要求，包括更改構築物面積計算方式，讓其取得更多津貼；以及若他選擇回遷，市建局須給予比其他回遷租戶更優惠的條件。發言人表示，許先生的個案，市建局已盡最大努力協商，他所獲得的「經營年期津貼」已達上限計算，至於市建局向佔用人提供的搬遷安排為額外選項，而回遷戶在裕民里的租金水平，視乎其面積，介乎每呎25元至40多元，當中已包括租金、管理費及推廣宣傳費用，發言人強調新租金水平遠較大部份租用並無管理、失修及非法佔用的裕民坊的違例構築物為低。