黃大仙現掟屎狂徒　天眼加高空監察隊難緝凶：疑犯避鏡頭對着幹

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-05-16 22:22

黃大仙出現掟屎狂徒。有區議員接獲居民投訴，指去年起慈樂邨樂仁樓高處擲下屎尿彈，頻率最高達一周三至四次，部分會跌落下層單位窗戶，亦有部分拋出街外空地，隨時令途人中頭獎，直指對方無定向「不同樓層、不同角度、方位掟出嚟」，即使大廈加設天眼及高空監察隊亦無助緝凶，要求警方協助。

黃大仙區議員張茂清早前在黃大仙區議會中表示，慈雲山慈樂邨樂仁樓一名八樓住戶，投訴對上樓層單位自去年10月開始，便不斷高處拋擲以膠袋盛載糞便及尿液的污物，次數高達數十次，最嚴重時一星期多達三至四次，部分剛好砸落單位喉管或窗戶，亦有部分污物直落樂仁樓對開大門空地，大廈保安事後到場用報紙蓋住，再召清潔工到場清理。

他又指，即使房署在大廈黑點安裝俗稱「天眼」的高空擲物監察系統，但對方仿似知道天眼的錄影視角，每次「不同樓層、不同角度、方位掟出嚟，好似知邊度有cctv，有時唔喺單位，甚至由走廊掟出去。」事件發生後，管理公司一度聯絡警方到場，但軍裝警到場抄下資料後便離去，未有進一步跟進，難以防止事件再次發生。他認為疫情肆虐下，有關行為嚴重影響環境衞生，形同播毒，要求房署加強巡查工作，及早緝拿掟屎狂徒。

議員質疑高空監察隊伍人手不足

另一名區議員胡志健關注，房署設有專門監察高處擲物的特別任務隊(俗稱高空監察隊)，但據他了解全個黃大仙區只有一至兩隊，每隊到訪屋邨的次數大約一至兩個月一次，若人手太少，難以改善高空監察成效，質疑「得一隊人(根本)捉唔到兇手，好嘥氣。」

張茂清補充，認為前線保安已盡力加強清潔及巡邏，但問題是即使天眼拍下有物件擲出，因角度及晚上視野問題，難以確認由那一個位置掟出，至今半年仍無寸進，又指嫌犯有意避開天眼視角，「加到100支Cam都唔知成效，元凶有少少智慧對着幹。」認為房署應向警方求助，透過刑事調查方式緝拿嫌犯。

房署代表承認，有關高空掟屎事件「非常棘手」，對方不斷轉換地方犯案，甚至在升降機大堂等公眾地方行事，無法確認是那一個單位掟出及扣分，高空監察隊曾到場調查，但未有成效，署方一度綁上升降機大堂所有氣窗，但認為效果不彰未有落實，未來會與警民關係科商討能否幫忙。

為遏止公共屋邨住戶高空擲物，房委會根據現有扣分制，按照嚴重程度，對高空擲物的租戶扣7分或15分。 至於高空擲物造成嚴重危險或人身傷害的違法行為， 房委會會引用《房屋條例》即時終止涉事住戶的租約。