南亞小童聯群化身破壞王　深夜另類盪鞦韆遭居民投訴

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-05-17 18:01

疫情迫使學校推行網課代替面授課，學童無所事事 ，晚上聯群結黨化身破壞王。有居民投訴深水埗公園最近數個月，有一批南亞男童晚上大力搖晃鞦韆耍樂，由於聲浪過大加上正值深夜，打擾居民休息，有區議員稱已接獲投訴，據他了解大部分人為南亞小學生，會與涉事家長聯絡，並向康文署商討加派人手監察，減少滋擾民居。

居民黃先生表示，長沙灣麗閣邨近麗蘭樓對開的深水埗公園二期，大約兩至三月前出現一批南亞裔少年，人數大約十至十五人，每逢晚上八時他們便會在公園內聚集，曾目睹他們破壞鞦韆，其間亦無戴上口罩，增加感染病毒的風險，由於聲浪過大，加上持續至深夜十一時，騷擾麗閣邨居民休息，居民大多敢怒不敢言。

深夜大力搖晃鞦韆造成擾人聲浪

根據居民提供的手機片段，見到大約六至七名青年駐足在鞦韆區內，有人用腳踢鞦韆，令鐵鏈來回在鞦韆架上轉圈，亦有人大力用手搖晃鞦韆，並來回在鞦韆之間穿梭，以閃過移動障礙物為樂，其間曾有一名女童途經上址，但眼見各人聚集，便快步離開。

深水埗區議員李烱表示，認出該批青年為南亞裔男童，全部就讀高小，分散居住在麗閣邨、麗安邨單位及欽州街劏房，平日放學後會聯群在深水埗公園打木球，亦試過攀爬籃球架及鐵絲網而被康文署人員勸喻，估計近月因學校正推行網課，各人毋須上學，加上深水埗公園一期正興建共融公園，精力無處釋放，遂晚上聯群至二期公園流連。

他表示，二期公園晚上只有一名女職員在場看管，亦曾對上述行為作出勸喻，但被該批南亞男童出言反駁，無力控制場面，他已與康文署商討能否增加人手看管，他亦會嘗試聯絡該批南亞男童的家長，促請留家嚴加管教，以免對附近居民造成滋擾，而根據他以往派物資活動的接觸，該批南亞男童操流利廣東話，與人對答尚算有禮，並非極度頑劣或會傷害他人的童黨，目前會以勸導形式為主，若情況嚴重才會聯絡警方跟進。

瀏覽南亞男童破壞鞦韆的片段：