撰文： 呂諾君 最後更新日期： 2021-05-18 18:36

油塘油麗邨的一個大型垃圾站外長年堆積大量垃圾，規模更有如半個籃球場的垃圾山，影響環境衞生。有區議員明查暗訪之下，發現有搬運公司疑似把來自邨外的傢俱垃圾，運入邨內棄置；他除了向房署舉報事件、讓署方發出警告信，更在事後以速遞到付的形式向該公司送出特許獎狀，「表揚」它「不遺餘力整到油麗邨污糟邋遢」。

不少屋邨內都有「垃圾山」問題，即使加強清理，大型廢物仍是不斷出現，到底源頭由何而來？原來並非一定是邨內居民棄置所致。觀塘區議員王偉麟表示，油麗邨秀麗樓後方的一個大型廢物收集點，長期堆積大類家居及生活垃圾，規模之大是「舉高自拍棍都影唔晒」，要出動航拍機才能拍到，夏天時木頭更發霉及有異味，衞生非常惡劣，天氣乾燥時，該處更曾發生火警，對附近民居構成安全隱患。

議員明查暗訪發現搬屋公司涉事其中

王偉麟表示，一直不明白為何加密了夾斗車的清理次數，垃圾仍不斷增加，到後來才從街坊口中聽聞，原來有搬運公司會將垃圾運送入邨棄置。他經過近期連日監察，終於見到一輛搬運公司的貨車入邨，並將懷疑來自邨外的梳化、木櫃等垃圾棄置於該垃圾站內，於是馬上向房署舉報。

他續指，現階段房署只向該公司發出了警告信，亦有派保安加強巡視，惟並未向食環署方面舉證，因此他決定用創意手法，特意製作一張「表揚」獎狀速遞送予該搬運公司，希望能有阻嚇之效，同時希望呼籲市民盡量減少更換傢俬，以免製造太多廢物。