奶白色污水流入將軍澳海　議員：居民隨時禍從口入

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-05-18 22:18

將軍澳再現污染。有居民上載灣畔徑對開海面的相片，指有奶白色污水沿排水渠流出，直接污染整個將軍澳海，有區議員指上述情況幾乎每年發生，懷疑有村屋非法接駁污水入雨水渠肇禍，她擔心污染物既有機會做成紅潮，導致大量魚類缺氧死亡，上址亦有無牌海鮮檔經營，商販直接取用海水養魚，居民買入隨時禍從口入，促請政府部門加強執法。

灣畔徑對開海面，有奶白色污水由排水渠流出將軍澳海。(方國珊提供)

不少居民平時遊山或散步途經灣畔徑。(方國珊提供)

奶白污水如白帶浮現海面

事發周日(17日)傍近六時，有居民從清水灣半島單位高空拍攝到灣畔徑對開的海面，有一道奶白色的污水流像白帶一樣流出，逐漸往將軍澳灣方向飄去，估計污水源自上游河道而下的雨水渠口，擔心污染魚類及近海土壤，要求政府部門徹查上游污染源頭，堵截污水流出。

西貢區議員方國珊表示，涉事出水口主要收集清水灣道以至坑口一帶的雨水，經渠口排出海面，過去十年不時發現有奶白色污水流出，幾乎每年發生一次，渠口排出污物後久久不散，她曾向環保署投訴，結果揭發清水灣道及坑口村屋非法接駁污水渠至雨水渠口肇禍，如今再有同類污水排出，未知是否與此有關。

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無牌海鮮檔取海水養魚即席生劏

她指出，這類污染現象在入夏較為常見，因尚未到雨季，水位較低，而污水排出的有機物，在水流較慢時容易積聚，加上陽光充沛，最終有機物被海中藻類吸食，進而大量繁殖形成紅潮，將軍澳海亦曾經發生過數次，造成大量魚類缺氧死亡，甚至發出異味影響民居。

方國珊又指，灣畔徑長期有無牌海鮮商販長年營業，檔主利用船艇盛載海產到場叫賣，即叫即劏，由鮑魚、蜆等貝殼類，以至老虎斑及龍蝦等貴價食材，均有出售，由於較街巿售價稍平一至兩成，經常吸引巿民光顧，惟檔主及員工均取用海水在網內養海產，防止牠們上水後立即死亡，擔心利用污染海水飼養，巿民隨時連同污染物一併吃掉，輕則腸胃不適，嚴重可上吐下瀉及食物中毒，即使她曾在現場欄邊貼出警告字句亦無甚效果，食環署過往曾向涉事檔主檢控多次，但對方亦置之不理，認為食環署需要加強巡查，一發現違法即採取行動，以收阻嚇之效。

去年12月，有巿民行經將軍澳小夏威夷瀑布附近一帶山徑，發現河道內浮現大量不明白色泡沫，部分更積聚於植物及石頭上，幾乎覆蓋整條河道的水面，懷疑上方有村屋直接排污造成，最終環保署未能發現源頭。