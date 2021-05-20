深水埗區議會通過撥款　「數碼之源」將正式清拆

撰文： 呂諾君 楊嘉朗 鄧栢良 最後更新日期： 2021-05-20 14:55

位於深水埗桂林街、港鐵站D出口外的「香港數碼之源」地標，多年來一直被宣傳用的「易拉架」包圍，而其凹陷的設計，更令裝置變成了「垃圾槽」。有區議員指，今天（20日）區議會上已通過撥款拆除裝置，預計需要一個月招標時間，而拆除款項估計為13萬元。

「香港數碼之源」地標早年由香港民政事務總署及深水埗區議會共同設計，自2004年起豎立在深水埗，其位置座落在黃金電腦中心附近，原意是推廣深水埗成為代表香港IT文化的社區。惟多年來裝置被批評與周遭環境格格不入，周遭除擺滿了寬頻上網公司的「易拉架」，裝置本身亦被貼滿用作鞏固「易拉架」的膠紙，而其底座亦常積滿大量垃圾，當中包括彩票、煙頭，甚至曾有針筒。

料拆除款項涉13萬元

深水埗區議會在今年2月已通過清拆該裝置的動議，而今日深水埗區議員李文浩和劉家衡均在其Facebook上發帖，宣布有關撥款已在地區設施委員會會議上獲得通過。其中李文浩指，早前諮詢港鐵時，港鐵對有關方面清拆並無異議，而拆除工程大約需要一個月招標時間，預計拆除款項為13萬元；劉家衡則指，「巨型垃圾桶」在招標完成後約再多三個月就可完全拆除，屆時將按部件進行工程以減低聲浪。