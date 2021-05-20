觀塘重建｜裕民商場設《時環》藝術裝置　反映地區轉變盼成新地標

撰文： 呂諾君 最後更新日期： 2021-05-20 18:56

觀塘裕民坊陸續重建，新的裕民商場YM2已在4月初正式開放，近日商場入口更多了一個名為《Time Loop時環》的藝術裝置。裝置是由英國設計師Paul Cocksedge設計，其創作靈感源自商場四周環境，反映裕民坊一帶在過去半個世紀持續的轉變，並展現出觀塘自強不息的精神，日後將會永久設置。

寓意新舊共融 向香港歷史致敬

信和集團近日為觀塘社區設置《Time Loop時環》藝術裝置。該藝術裝置形狀有如一個無限的符號，一方面象徵了觀塘獨有魅力，另一方面代表了該區恆久不息的蛻變；既代表過去，也象徵未來；信和集團透露，裝置向香港歷史致敬同時，亦不忘對城市的無窮變化和生活節奏表示讚嘆，一環接一環地傳遞出持續發展和改變的信息。《Time Loop時環》採用了可持續來源的木材作為其中一種主要物料，獨一無二的紋理除了加添質感，亦隱喻香港歷史和景觀，層層交織且新舊共融。此外，雕刻在裝置上的雙語「無限」詩篇也反映了時間的流逝。

負責創作的英國設計師Paul Cocksedge表示：「對於參與完成這件偉大藝術作品的本地匠人，我感到非常自豪。我亦熱切期待人們賦予這件藝術品生命——當他們坐上《Time Loop時環》，讓它成為城市流動和變化的一部份。這件作品象徵着一個屹立多年的地方，努力不懈地奮鬥和蛻變。」

信和集團品牌及設計部總經理蔣菁菁女士則指：「YM2（裕民商場）位處觀塘中心地帶，是區內市民的聚腳點，我們希望送上這個具標誌性的藝術裝置，讓它成為今後觀塘重建項目的地標。我們認為，藝術應當是社區能夠接觸和體驗的，《Time Loop時環》不單是藝術作品，途經的市民可以安坐其中，一方面細看作品，一方面欣賞透過木框線築成的美景。我們歡迎觀塘社區各界來到這件藝術作品，體驗這個讓大眾互動和休憩的地方。」