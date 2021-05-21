撰文： 呂諾君 最後更新日期： 2021-05-21 18:04

新冠肺炎疫情持續一年有多，政府昨（20日）公布最新失業率為6.4%，在此期間就業支援服務顯得更加重要。有團體早前進行調查，發現近六成受訪者會選用勞工處作為求職平台，但仍有約66%的人未能成功就業，只有約三分一人能找到工作，亦只有約6%的人滿意其跟進服務。團體促勞工處作出適時調整和增加支援安排，以向基層和有意求職的市民提供更多就業支援。

關注綜援低收入聯盟在上月17日至本月13日期間進行了《香港現在各種就業支援服務問卷意見調查》，以網上問卷和在求職場地詢問的形式訪問了208人。調查結果發現，有約三成人現為失業；而有62%的受訪者表示最近一年曾透過勞工處找工作、32.7%經再培訓機構服務、16.3%則使用福利機構服務。

調查中分成了三部分，在勞工處情況方面，有近六成人指在眾多求職方法中，仍然選用傳統勞工處服務，但有三分之二的受訪者未能成功就業之餘，也有近四成人覺得未能獲得想要的效果。在再培訓服務情況方面，曾使用服務的人中有63%成功就業，惟團體指出，為疫情而推出的「特別愛增值」計劃存有漏洞，其中一項入學資格不承認以現金支薪的兼職或散工。在福利機構情況方面，雖然曾使用的人數不多，但有38%人認為跟進服務良好，也有近八成曾使用服務的受訪者認為值得信賴，較信賴勞工處的人（38.7%）高近一倍。

政府昨（20日）公布最新失業率為6.4%，在此期間就業支援服務顯得更加重要。（資料圖片／梁鵬威攝）

街坊朱先生在發布會上表示，四年前曾和較早前都曾去過勞工處舉辦的招聘會，惟認為其服務質素「N年如一日」，欠宣傳之下參加的求職者人數不多，「想請人嘅請唔到人、想搵工嘅亦唔知道有招聘會」，表示感覺上勞工處只如同場地提供者，而民間團體則會主動「幫手上網查嘢」和通知招聘活動等等。

嶺南大學社會學科學及社會政策系助理教授歐陽達初表示，失業率高企之下，街坊對政府就業支援服務更有期望，而有很多人的求職意慾仍是很強，認為現時政府「方向正確」、「力度未足」。他建議政府加強力度，投入資源於就業服務及職業培訓，並且不要在失業率開始放緩便放鬆。

關注綜援低收入聯盟組織幹事李大成則指，過往即使就業情況較為理想，香港仍是「低薪高消費」，基層生活艱難。團體促政府應加強就業服務角色、擴大勞工處跟進服務範圍、加強線下實體就業支援如在舊區設立更多就業中心等。此外，團體亦希望政府檢討僱員再培訓局（ERB）就業支援的審批資格，並增強福利機構就業服務的資助。