撰文： 王譯揚 最後更新日期： 2021-05-23 22:19

太子道西一幢樓齡逾六十年的唐樓，今年2月初曾爆出三名住客確診個案，涉事單位住客需強制接受檢測，有社福機構指半年前收到住客投訴，指大廈封閉式天井設計，早年被清潔工扔垃圾入內，滋生大量蚊蟲老鼠，每逢夏季落雨再經暴曬，臭味直湧頂層，恐成播毒溫床，惟因業權分散一直無法處理，事件正好反映政府應調撥資源長設劏房社工隊，協調業主、居民及政府部門做好三無大廈管理。

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天井垃圾崗臭味中人欲嘔

涉事大廈位於太子道西59至61號，樓高八層，一梯兩伙，樓齡61年，據知除了零星單位由業主早年居住至今，其餘大部分單位被間成多間劏房，租予街外客。

今年2月初，衞生署公佈太子道西61號先後爆出一男兩女的居民確診，涉事單位住客需強制接受檢測。

據了解，大約半年前有市民向社福機構投訴，指該幢大廈的封閉式天井，早年因一名受聘年邁女清潔工梯間收集垃圾時，不堪垃圾負荷過重，為減輕負擔竟從梯間氣窗直接扔垃圾入天井，以致垃圾越積越多，至她大約三至四年前離任後，天井垃圾崗已堆積至兩層樓高。

該批垃圾除了包含家居廢料、棉被、衣衫外，還有過期開封食品、礦泉水瓶以至餸菜垃圾汁，日積月累下滋生大量蟑螂及老鼠，每逢夏季多雨及炎熱的日子，垃圾沾濕後再經連日暴曬，發出中人欲嘔的臭味，每當氣溫上升時，惡臭飄上頂層，住客只能長期關窗，避免臭味入屋。

據知有業主曾經欲聯合其他業主夾錢清理天井垃圾，經清潔公司初步打價後獲告知收費1.5至2萬元，其他業主隨即打退堂鼓，自此天井垃圾堆便積存長達八至十年之久，一直無人清理，隨時成為播毒溫床。

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梯間氣窗封死防垃圾溢出

記者到現場視察所見，梯間窗戶連接天井位置，當中地下至唐二樓的氣窗清晰可見廢棄汽水罐、使用過的漱口水瓶、疑似食物殘渣等，為免垃圾從窗戶溢出，低層氣窗鎖死及用木板圍封，從天台高處看到衣物、棉被等垃圾跌在冷氣機頂簷篷位置，場面觸目驚心。

翻查民政事務總署紀錄，太子道西59至61號大廈並無任何業主立案法團、互助委員會或物業管理公司紀錄。有居民稱現時每個單位住戶每月支付50元清潔費，將垃圾棄於梯間的垃圾筒，每日定期由清潔工到場清走。

機構：政府應撥資源長設劏房社工隊

跟進居民個案的關注草根生活聯盟副總幹事黃佳鑫表示，機構自行成立劏房社工隊跟進大廈狀況，據他所知除了天井垃圾崗外，天台亦曾被前住客搬走前棄置大量床架、木板等家居垃圾，滋生木蝨，困擾天台住戶，機構今年2月初招募數名學生義工，連同街坊大約十多人進行大掃除，各人先從天台合力搬運垃圾至地下集合，再用水喉射水清走污垢後噴灑消毒劑，解決天台木蝨問題，惟因封閉式設計，無法幫忙清理天井垃圾崗。

他認為三無大廈管理問題，應有專業社工牽頭協調業主、住客及政府部門三方一同解決，惟政府一直不肯長期調撥資源，扶助社福機構成立劏房社工隊，透過社工介入作為橋樑，令三無大廈問題在惡化前，可以連結各方資源處理，他促請政府檢視以及作出微調，否則三無大廈衞生問題只會更形惡化，難以達到疫情在社區清零。