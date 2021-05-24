荃灣怒火街頭MMA　傷者被爆樽血頭披面送院

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-05-24 22:32

荃灣上演一場街頭MMA。三名男子今晚在川龍街小巴站候車期間突然發生口角，有人報稱被玻璃樽襲擊「爆頭」，三人隨即扭打一團，由街頭打入時裝店，再由店內打至對面馬路，事後有人血流披面，大量血迹由地上滴至店內，警員到場將其中兩名傷者送院，正追緝餘下一名男子下落，案件列襲擊致造成實際傷害跟進。

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三男一言不合互相毆打

案發現場位於荃灣川龍街近海壩街對開小巴站頭，晚上7時半左右，三名分別身穿黑衫、白衫及橙色衫的男子，突然在街頭起爭執，其中兩人圍毆一名黑衫男，三男在街頭扭打在在地，有海味舖店員見狀，恐擺在街邊的貨品受累，連忙將部分海味搬入店內，其後各人進入時裝店內對峙，將店內衣架及衣衫推跌，有人被打至血流披面，女職員見狀立即報警。

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有人報稱被爆樽受傷

雙方休息一會後慢慢步移出店外，白衫男及橙衫男再度出手，互相配合以拳腳相加，黑衫男見狀且戰且退，並手執拖鞋還擊，其間有人不斷大叫「差人嚟啦，好停手啦！」三人一直未有理會，直至打至對面馬路近佳寶超巿對開，對峙一會後各自執拾個人物品離開。

大約5分鐘後，警方接報到場，有警員持盾牌戒備，又向川龍街兩邊店舖職員問話，了解事發經過，案發現場一片狼藉，地上有血染口罩、膠拖鞋及血迹。事後有人報稱在小巴站頭等候上車時發生口角，之後突被人用玻璃樽襲擊，頭部受傷，其中兩名傷者由救護車送往仁濟醫院治理，警方將案件列襲擊致造成實際傷害處理，正追緝其餘一名男子下落。