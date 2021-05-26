逾2100名德福花園居民聯署抗議 不滿港鐵拒修「一撻撻」外牆

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-05-26 21:42

樓齡40多年、位於九龍灣港鐵站上蓋的德福花園，近期外牆出現「一撻撻」有礙觀瞻，引起居民不滿。有居民指出，該屋苑外牆的業權由港鐵擁有，已有20年沒有翻新，而港鐵近日以強制驗樓不用包括外牆油漆為由，拒絕全面翻新，只「爛邊度補嗰度」，令牆身油漆有新舊不一的情況。德福花園業委會主席、觀塘區議員潘任惠珍早前收集了2130名居民聯署，並於昨日（25日）與約30名居民步行往港鐵總部遞交請願信，以表達不滿。

據潘任惠珍指，早年因業主們欠缺相關資料，大廈外牆一直都由業主自行出資維修，其後到太古城、美孚等相繼有屋苑的外牆業權問題曝光，港鐵才於2009年承認德福花園的外牆業權屬其擁有，並於2010年提出「解決方案」，表示將會承擔屋苑「外牆非結構部份」的維修責任，「結構部份」則由業主負責；而港鐵亦曾先後向業主退回共2700多萬元、早年由業主自費的大維修費用。

潘任惠珍又表示，政府於2015年分別向港鐵和業主發出兩張強制驗樓令，後來港鐵與業主達成工程費用分擔比率，港鐵負責6600多萬元，業主則負責1400多萬元，但港鐵亦指只會因應強制驗樓要求，在維修期間只會塗抺部份需要維修的外牆，不會全面美化。她又指，港鐵只聲稱會著承辦商使用與現場環境符合的油漆，惟早前L座拆棚後，居民均是怨聲載道；港鐵更有高層向她稱，「既然個外牆係我哋嘅，鍾意幾時油都得，畫朵花、畫隻龜都得」。潘任惠珍批評，有關的行為「合法」但「不合情不合理」，「既然維修都咁大陣仗，點解唔做埋最後一步？」

月前潘任惠珍進行了一戶一信抗議行動，共收集2130名居民的聯署信，昨日她與近30名業主一同步行前往港鐵九龍灣總部並遞交請願信，其後港鐵派代表接過信件。

港鐵：一直履行管理及維修保養責任

港鐵發言人回覆查詢時表示，公司根據大廈公契及相關條例的要求，一直履行對德福花園的管理及維修保養責任。而就查詢有關德福花園外牆維修事宜，發言人指港鐵作為屋苑管業經理人，需尊重私人屋苑的內務，不宜公開回應。