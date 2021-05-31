撰文： 呂凝敏 最後更新日期： 2021-05-31 17:11

逾80年歷史的中環街市，屬本港三級歷史建築，活化工程展開多年，而獲得活化項目營運合約的華懋集團，昨日（30日）與兩間提倡社會共融的機構合作，舉辦藝術工作坊，16組受邀的家庭，在聽障藝術家指導下，以塑膠彩繪製出本港傳統街市的經典美食及蔬菜水果。

展能藝術家唐詠然強調自己與別人一樣，可以透過畫作表達自己感想。（呂凝敏攝）

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中環街市邀請香港傷健共融網絡及藝全人兩間機構合作，昨日在中環街市舉辦「親子樂共融 畫出童趣市集」，16組受邀的家庭在兩名展能藝術家唐詠然及許培茜指導下，以塑膠彩畫出本港傳統街市的經典美食及蔬菜水果。 唐詠然（Apple）表示，雖然自小已喜歡畫畫，但受聽障所限，難以找到合適的畫畫導師配合，故多在圖書館借書臨摹，以及透過看電視自學畫畫，但她強調自己與別人一樣，可以透過畫作表達自己感想。唐詠然認為教小孩畫畫具挑戰性，因各方面的技巧都需要練習，她鼓勵對畫畫有興趣的人士不要因為畫得不好而放棄，亦希望透過這次活動，以自己學畫的經驗，教導聽障家長畫畫，與健聽子女一同享受繪畫樂。這次工作坊的主題是本港傳統街市的經典美食，唐詠然笑言，小時候經常隨父親走遍香港「覓食」，惟她喜歡的小食與新一代喜歡吃的已經不同，「麥芽糖餅乾、冰冰棒、臭豆腐佢哋都冇食過」。

40多歲的陳智偉是一名聽障教育工作者，與10歲的女兒雅樂一同參加工作坊，他形容自己一直熱愛畫畫，但因工作繁忙而放下興趣，他平日與女兒以手語溝通，亦有交流畫畫心得，惟女兒因年幼，不能明白全部手語意見，間中需以筆談配合。陳智偉平日亦有教女兒畫畫，並笑言對於女兒能在工作坊內專心畫畫感到安慰，「平日她很活躍，坐不定」。父女二人畫功不俗，陳智偉喜歡吃燒賣、火龍果及珍珠奶茶，都把它們一一畫到膠片上，並對於首次在膠片上繪畫感到新鮮，女兒雅樂則畫上魚蛋、奶茶等可口小食。

聽障母親李嘉詠亦帶同11歲的兒子皓峰參加工作坊。（呂凝敏攝）

另一名聽障母親李嘉詠亦帶同11歲的兒子皓峰參加工作坊，她指皓峰學畫約一年半，經常在家作畫。李嘉詠形容，雖然夫妻均是聽障人士，但健聽的兒子從小學習手語，以及懂得留意他們的表情，與他們溝通時全無困難，平日一家三口經常參加香港傷健共融網絡舉辦的繪畫活動，樂也融融。

中環街市邀請香港傷健共融網絡及藝全人兩間機構合作，昨日在中環街市舉辦「親子樂共融 畫出童趣市集」。（受訪者提供圖片）