父親節│曾不敢抱女兒玩遊戲　再生勇士：冇咗隻手不會令父愛減少

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-06-05 19:46

為小朋友洗澡、穿衣、換尿布，這些看似簡單平常的互動，並非每個家長都可輕易做到。父親節將至，兩位再生勇士付遠威及岑幸富，因身體狀況而成為常人眼中「不一樣的爸爸」，他們今日（5日）在網上直播中，分享了與子女不一樣的生活點滴、相處之道、如何與愛同行，發放正能量。在兒女的成長路上，他們如何克服身體上的不足，陪伴和支持子女成長？

再生會今日舉行了「爸爸伴我心」父親節分享活動，於其 Facebook及YouTube頻道進行直播，邀請了演藝/心理輔導工作者胡美儀聯同兩位再生勇士爸爸，一同探討父親在家庭的角色崗位、面對的苦與樂、壓力與情緒問題，並即場與線上觀眾互動。

為第18屆再生勇士的付遠威，自3歲患上小兒麻痺症，兩肢不健需以輪椅活動。他熱愛運動，先後加入香港輪椅射擊及帆船代表隊，曾在2014年亞殘運會中獲得銅牌，為港爭光。他與同是坐輪椅的太太育有三名子女，坦言養育孩子的過程面對很多挑戰，但他從不畏縮，與太太努力經營家庭。「由細湊到大，佢哋會知道我哋喺衣、食、住、行咩都可以照顧到，反而會覺得我哋係強人。」他又自創「傳波波」方式，將小孩由睡房「傳」去洗手間洗澡，表示平日會與子女「鬥智」、「鬥勇」來維繫關係，又會透過身教成為子女榜樣，為他們帶來幸福。

至於第21屆再生勇士岑幸富，因23歲時遇上車禍，左手需要截肢，但他憑著毅力，在2013年成功完成三項鐵人賽，更出版了書籍《假如我再次健全》。而他近年醉心於小提琴，曾參加千人弦樂同奏，共創健力士世界紀錄。現為兩女之父的他，曾經也很羨慕其他爸爸能與仔女玩「飛高高」，但有段時間連抱起女兒都不敢，後來決意自創更多遊戲與女兒們製造難忘時刻，「過程中慢慢搵到自己個定位，雖然冇咗隻手，但仍然可以玩遊戲、講故事。」他認為，身體上的障礙不會令父愛減少，「冇咗隻手依然可以做到好多嘢。」

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