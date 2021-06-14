尼泊爾腎病少女端午學包素糉　餐廳老闆冀促共融提供工作機會

撰文： 莫家文 最後更新日期： 2021-06-14 08:00

端午節是中國傳統節日，當天巿民會按習俗划龍艇及食糉子，對本地少數族裔人士來說除了是勞工假期，其餘看似與他們生活並不相干，有本地餐館負責人聯同志願機構，日前在灣仔舉辦包素糉活動。有15歲患先天性腎病的輪椅少女，疫情期間除了出入醫院與學校，幾乎足不出戶，包糉成為唯一的課外活動，主辦單位預計日內將向各區少數族裔家庭派發400多個糉子，期望未來港府推動友善政策，鼓勵少數族群融入社會。

腎病少女疫情減少外出 活動成喘氣空間

15歲的尼泊爾少女R，本身有先天性腎臟問題，個子較其他同齡兒童矮小，由於她患病影響骨骼發育與成長，無法步行超過半小時，出入要用輪椅代步，每周三天定期到醫院覆診，其母親仿如「時間管理大師」，平日出行除了寓所、學校、醫院的三點一線外，還要計算女兒每三小時更換尿喉的時間，兩母女往往不敢遠行至其他地區，新冠肺炎疫情更令長期病患的R如臨大敵，連樓下公園散步的喘氣空間亦告取消，長留家中與世隔絕。

關注弱勢社群的香港善導會，上周日（6日）聯同「辦館Lof10」咖啡室老闆廖添（Marcus）在灣仔分店騰出下午茶時段，邀請連同R母女在內的十多名尼泊爾家庭與數名印巴裔青年，由數名少數族裔社區大使、善導會社工以及熟手包糉達人引導下，示範如何在傳統節日中用竹葉、冬菇、糯米包糉應節，他們還因應部分印巴裔回教及伊斯蘭教習俗，即場包出一個個走肉的素糉子，各個家庭成員包好後，交予餐廳員工，連同餐廳食物工場即將包好的400個鹹肉糉與素糉，端午節前夕一併派發予當日參與活動的成員，以及佐敦、元朗區等少數族裔基層家庭。

咖啡室老闆向少數族裔提供工作機會

咖啡室負責人廖添誠表示，透過今次包素糉活動，見到尼泊爾家庭幾乎全家大小總動員出席，體會他們對家庭觀念的看重，「如果係香港人，你叫阿仔去飲餐早茶都有啲困難」，而他以往聘用過少數族裔員工，大多任職兼職侍應或洗碗工，基本沒有人願意擔任全職，估計他們重視家庭觀念，只能以兼職方式同時兼顧工作與家人，但他仍然願意向他們提供工作機會，強調本港作為多元社會，「不應一竹篙打一船人」。

「辦館Lof10」咖啡室老闆廖添誠事後向參與活動的人士派發糭子及咖啡包表達心意。（莫家文攝）

孟加拉土生土長青年：我視香港為家

參與活動的數名少數族裔青年大使，23歲的Surin屬其中一員，他是本港土生土長的孟加拉裔青年，由本地小學一直升讀至理工大學機械工程學系畢業，之前曾擔任非政府組織義工，大約半年前，善導會成功向社署申請專門聘請少數族裔人士的「社區大使」配額，Surin去年底任職青年大使至今，主要負責為社工與少數族裔家庭「鋪橋搭路」，除了在兩方翻譯語言加強溝通外，還會了解各個家庭需要，根據需求提供合適社會服務，有善導會社工笑言「通常有問題，佢哋會即時打畀Surin，而唔係打去個會搵我哋。」但他相信Surin的出現，確能有效幫助他們深入少數族群中「播種」，無論日後的一般性社會服務，又或緊急支援如疫情封區、物資短缺等，他們都可以及時提供協助。

本港土生土長的孟加拉裔青年Surin期望本港社會能夠給予少數族裔人士更多工作機會。（莫家文攝）

Surin表示，雖然一直就讀於本地小學及中學，但本身中文讀寫能力水平不佳，只能應聘英語為本位的職位，但本港相應工作機會不多，強調自己生於斯長於斯，「即使返到家鄉，我只會逗留短時間，我始終視香港為我的家。」期望本港社會減低種族與膚色上的歧視，僱主日後亦願意聘請更多少數族裔人士為員工，促進社會多元性。

香港善導會高級經理彭紹梅女士,不少定居於香港的少數族裔人士雖然是土生土長，但生活上仍面對不少困難，特別是語言障礙令他們難獲工作機會，甚至窒礙尋求社會服務和醫療健康服務資源。她指該會目前聘請 13 名少數族裔包括社工、朋輩支援員和社區大使,作為與少數族裔人士溝通的重要橋樑，她希望未來可與更多善心僱主合作，提供不同的學習與就業機會，增加他們向上流動的機會，也讓大眾對少數族裔有更多認識和包容。