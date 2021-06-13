再有政府部門停止雨天「派膠」　關注團體：有牽頭作用

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-06-13 08:00

本港今個星期持續下雨，民眾進入商場或大廈時免不了隨手拿起雨傘膠袋使用，有環保組織指根據早年一個調查發現本港單一個雨季便使用超過1,400萬個即棄雨傘膠袋，當中政府部門是有份「派膠」的元兇之一，不過近年各政府部門已陸續棄用，最新一個部門是政府產業署，團體歡迎有關決定，並呼籲其他政府部門及商界仿傚做法。

促仿南韓全面禁止提供膠袋

綠領行動表示，根據三年前調查顯示，全港103個開放予公眾人士進出及使用的政府設施，康文署管轄的60個設施及政府產業署管轄的胡忠大廈均有派發雨傘膠袋，自此以後，綠領行動持續要求相關部門配合政府的減廢政策，減少派發雨傘膠袋，改為採取其他環保措施，例如設置雨傘除水機或雨傘架等，至前年康文署回覆該署的大部分設施已於同年停止派發雨傘膠袋，而另一個部門政府產業署，至上周終回覆機構稱該署管理的所有物業均沒有派發雨傘膠袋的措施，並鋪設地氈及放置地面吹風機代替即棄物料。

綠領行動總幹事何漢威稱歡迎康文署及政府產業署願意作出改變，停派雨傘膠袋，期望能起到牽頭作用，令更多私營機構跟隨，他亦促請政府効法南韓政府，全面禁止提供雨傘膠袋，落實《香港資源循環藍圖2035》中加強規管並減少即棄塑膠的承諾，令本港雨傘膠袋絕跡。

37個私人物業停派200萬雨傘膠袋

另外，綠領行動自2017年推行「減少使用/派發雨傘膠袋」審核認證計劃，嘉許在該範疇表現出色的物業管理公司。計劃去年獲得114個物業響應，當中有37個參與物業停止派發或減少派發雨傘膠袋，減少數量達200萬個，足以鋪滿25個香港大球場，綠領行動現正推行「借用雨傘除水機試驗計劃」，容許物業申請及了解使用除水機的好處，鼓勵商界踏出「絕膠走塑」的重要一步。