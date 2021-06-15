美孚無牌燒烤場五個月內被提控23次　區議員憂場所「無限復活」

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-06-15 17:03

美孚九華徑無牌燒烤場營業逾20年，場內引發的空氣污染、噪音、光污染及違泊等問題，長期困擾附近民居。單是過去五個月內，政府各部門多次聯手打擊，食環署先後以無牌經營食物業為由，先後檢控燒烤場經營者23次，惟非法燒烤場至今仍未被取締。葵青區議區今日（15日）召開社區事務委員會，有區議員認為相關部門應好好考慮如何解決問題，以免無牌燒烤場被票控罰款後照樣「無限復活」。

九華徑無牌燒烤場問題去年已獲區議會通過動議持續跟進。據了解，該無牌燒烤場共有兩間，營運已有20年，多年來極為擾民，但一直未有被取締。葵青區議會社區事務委員會今日匯報定期跟進報告中，引述食環署回應指一直關注涉事燒烤場無牌經營食肆事宜，由今年1月至5月中，以違反《食物業規例》中有關無牌經營食物業的罪名，先後23次控告燒烤場經營者，當中有13宗屬拘控形式，亦曾與警方3次（分別在3月26日、4月23日及5月14日）聯合採取突擊行動。

九徑無牌燒烤場營業已有20年，多年來極為擾民。（資料圖片／圖示非肇事地點）

區議員憂無牌燒烤場秋季捲土重來

兩個部門合共三次的聯合行動中，食環署拘捕兩名無牌食肆負責人，並檢取相關工具及燒烤食品，亦發現其中一名負責人同時違反餐飲處所內不得有多於四人同坐一桌的限聚令規定。警方除了向在場32名違反限聚令的顧客發出罰款通知書外，該名無牌燒烤場負責人於5月12日在九龍城裁判法院被裁定罪成，分別就經營無牌食肆和違反限聚令被判罰3萬元和監禁4周，以及罰款1萬元及監禁4周，兩罪刑期同期執行。

區議員張鈞翹指出，根據過往經驗，無牌燒烤場在未來三個月會暫時停止營業，惟擔心踏入秋季的燒烤旺季，便會捲土重來，他促請食環署應考慮如何妥善解決事件。食環署代表回覆，會密切留意燒烤場有否持續運作，並會加強檢控行動，適時和警方聯手打擊。

張鈞翹指擔心踏入秋季無牌燒烤場便會捲土重來。（葵青區民主議會直播截圖）

消防處：曾發現上址違泊阻塞緊急車輛通道

就無牌燒烤場的環境污染問題，環保署則在報告中指，在今年1月至5月中間，署方共收到兩間燒烤場共5宗空間污染及3宗噪音投訴。署方多次去信兩間燒烤場負責人以提醒他們要多加留意燒烤場的運作情況，並盡量避免對周邊環境及鄰近居民造成滋擾。

報告又提到，據環保署多次巡查所得，燒烤場處於空氣流通的戶外地方，營業期間僅有輕微且間歇的燒烤氣味散出，亦沒有濃煙排發，未有違反《空氣污染管制條例》。同時，署方在多次評估及量度噪音下，燒烤場亦未有超過法例下的限值及未有違反《 噪音管制條例 》。

不過，無牌燒烤場招待顧客，同時帶來違泊及阻塞緊急車輛通道的問題。當區消防局代表指會不定期巡查九華徑一帶的緊急車輛通道，曾多次發現違例泊車阻塞通道的情況，已轉介警務處跟進。警務處則稱受限聚令影響下，上址燒烤場違泊問題有所改善，承諾會繼續監察燒烤場違泊情況，並採取適當交通執法行動。處方亦提到在今年2月到3月間， 深水埗警區就違泊問題在區內共發出超過600張定額罰款通知書。