香港動植物公園150周年 藝術家辦戶外相展記錄疫下遊人

撰文： 呂諾君 最後更新日期： 2021-06-18 18:59

新冠肺炎疫情持續多時，市民要遵守社交距離，公園為抗疫巿民提供了一個喘息的空間，而佔地5.6公頃的香港動植物公園，作為城市綠洲亦陪伴了不少香港人成長。為慶祝公園成立150周年，藝術推廣辦事處邀請攝影藝術家進行創作，經過一整年逾60次的探訪和觀察，就地取材以遊人為主軸，透過歷史建築和自然景觀為背景，拍攝一輯題《心森相印》的作品，以輕鬆手法記錄疫下遊人有趣活動實況，相片現正於公園內展出。

藝術家蘇秀儀憑街頭攝影的敏銳觸覺，經常從看似平凡的城市景觀中，發掘出獨特的視覺元素。今次她用一年時間創作了一系列題為《心森相印》的作品，向擁有百年歷史的公園致敬。（蘇秀儀提供圖片）

香港動植物公園於1871年正式向公眾開放，是本港歷史最悠久的公園。除了擁有百年歷史古蹟、珍貴的古老樹木和其他外來植物外，公園還是各種瀕臨絕種的鳥類、哺乳類動物和爬蟲類動物的家園。獲邀辦相片展覽的資深攝影藝術家蘇秀儀指，「小時候我對公園的印象只限於巨大的鳥籠和野生動物的叫聲。但參與是次計劃之後，我覺得它是一個獨特而永恆的地方。」她認為公園孕育每一代香港人，為連繋大家的心靈提供所需條件，因此希望以這輯作品向公園致敬，藉此重塑它的存在價值。

相片紀錄人與大自然間純真密切的關係

是次計劃於2020年底展開，為期一年，在此期間，蘇秀儀發覺不同種族和文化的遊人在園內互動，為周圍環境注入了生命力，於是她希望用作品刻劃人類與大自然間，純真而密切的關係，就如全神貫注地觀賞小動物的一家四口和猫鼬家庭，熱愛鮮粉紅、用毛衣與綻放的鮮花爭妍鬥艷的女士，善於模仿、跟美洲紅鶴相映成趣的小朋友等，都是她鏡頭下所捕捉的情景。

《心森相印》戶外攝影展當中，有20幀照片展出於英皇銅像前的石級兩旁，猶如壯觀的戶外藝廊；其他作品則散落在不同的小徑上，影像裏的景觀與現場環境相互交錯，令觀眾可以自如地穿梭於現實與影像之間。訪客更可順道參觀園內的歷史景點和欣賞動植物，享受半天歷史、藝術與大自然交錯的多元旅程！

《心森相印》攝影展覽詳情：

場地：香港動植物公園

地址：香港中環雅賓利道 (公共巴士：12, 12A, 12M, 13, 23, 23B, 40, 40M, 103)

展期：即日起至7月9日

時間：上午5時至下午10時

是次展覽為康文署轄下之藝術推廣辦事處所策劃項目「邂逅！市中森」其中一個環節

網上攝影展：https://www.gretchenso.com/portfolios/where-the-hearts-meet/藝術家網站：www.GretchenSo.com