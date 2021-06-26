「本地有機水產節」開幕　專家冀政府扶助本地有機漁業發展

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-06-26 19:12

近年「有機水產」成為新興口味，但本港有機漁業的發展正面對重重困難。由香港有機資源中心主辦的第二屆「本地有機水產節」，今日（26日）在屯門黃金海岸商埸舉行。中心總監黃煥忠教授指業界遇到不少困難，例如全球只有少量供應商提供有機認證魚糧，成本不菲，需要政府提供扶助政策，有利有機魚業的發展。

近年「有機水產」成為新興口味，但本港有機漁業的發展正面對重重困難。（資料圖片／潘思穎攝）

全球只有少數有機認證魚糧供應商

是次有機水產節獲漁業持續發展基金支持，主題為「延續本地有機 • 實踐減碳生活 」，旨在讓公眾認識本地可持續有機漁業發展、了解有機水產的營養價值，推動以有機飲食實踐減碳生活。場內亦邀來三家本地有機漁場，包括富琴有機火龍果生態農莊、華園農場及掃管笏農莊擺設攤位，即場售賣有機水產，其他攤位還包括四間本地有機認證農場，為現場市民帶來時令有機蔬菜。

主辦活動的香港有機資源中心總監黃煥忠教授為水產節揭幕，聯同全港第一間、亦是現時唯一一間的有機認證海產養殖場，分享當下養殖挑戰，包括控制成本、培育魚苗、追趕技術等；現場亦有第一代港產有機「珍珠之母」馬氏珠母貝公開展示。

黃煥忠表示，「有機養殖魚場的認證申請不斷增加，過去九年獲國際有機農業運動聯盟（IFOAM）認可的認證養殖場數目增加約八倍，由2個增至16 個，反映漁民和市民都愈來愈支持有機水產的發展。」他又在分享環節時提到，本地有機水產業發展需要更多本地技術與政策支援，業界遇到不少困難，例如因全球只有少量供應商提供有機認證魚糧，本地有機漁民要依靠成本高昂的外地有機魚糧，加上本地以至全球皆缺乏有機魚苗，令養殖成本大大提高。

由香港有機資源中心主辦的第二屆「本地有機水產節」，今日（26日）在屯門黃金海岸商埸中庭舉行。（香港有機資源中心提供圖片）

推出全新「有機魚盒」支持本地漁業發展

他又指出，由於大部份本地有機魚戶都是小本經營，在沒有政府的資助下，很難發展先進和大規模的機械性養殖技術，故以現有傳統養殖技術是本地有機漁民的一大掣肘。由於缺乏一個穩定市場供應，有機魚價格亦相對昂貴，市場推廣亦難以落實，故政府的扶助政策有利有機魚業逐步開展。

此外，香港有機資源中心銳意革新市場推廣，推出特別設計的全新「有機魚盒」包裝，象徵與業界並肩作戰，延續香港有機魚業的發展。

香港有機資源中心是獲農業持續發展基金撥款，負責建立本地有機產品認證系統的非牟利機構， 以進一步推動本地有機農業的發展。中心致力提高本地有機業界、消費者及市民對有機産品及有 機認證的認識，保障市民的消費權益之餘，亦努力推動可持續發展的有機農業，確保香港市民可 享用安全優質的有機食物，為下一代締造一個生態平衡的生活環境。