撰文： 郭倩雯 最後更新日期： 2021-06-27 23:29

曾錄得逾400種海洋物種、斥資約兩億元改建的大埔龍尾人工泳灘近日開放，吸引大批市民到場暢泳。惟泳灘內危機處處，每逢潮退均有大量海膽、老虎魚露出水面，不少泳客被刺傷腳掌，救生員需調派人手協助處理泳客傷口，造成人手不足情況。 港九拯溺員工會發言人胡啟榮表示，泳灘啟用至今近5日，保守估計逾百名泳客被海謄刺傷，「星期六（26日）已經有40幾單受傷報告」。康文署回覆指，四日內共接獲90宗市民被被海膽及水母輕微刺傷的個案，其中周六有63人受傷。

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胡啟榮指，大埔龍尾人工泳灘獲分發10名救生員，惟扣除員工放假日子，每日僅得約7人值更，「輪流放飯後，一般都係得4至5人當值」，在僅餘人手情況下，仍要保持救生服務，即至少2人在暸望台，1人在救生急救站，1人在海上巡邏。但該泳灘啟用至今已錄得多宗因海洋生物而受傷的報告，因此需調派更多人協助處理泳客傷口，胡啟榮無奈地表示：「救生員唔係只處理傷者，仲要監察海面情況，確保泳客安全。」

翻查資料，老虎魚又稱長棘擬鱗鮋，屬多刺有毒魚類，是香港常見的有毒魚種之一。若被老虎魚刺中，傷口會感到劇痛，雖不足以致命，惟需數小時才能消腫，傷口組織亦可能會壞死，要花多個月才能復原。



康文署：4日內90人被海膽及水母輕微刺傷 昨有63人

康樂及文化事務署表示，除了6月23日未有接獲市民被被海膽及水母輕微刺傷的個案外，6月24日至27日皆接獲有關個案，合共90宗。其中，於昨日（26日）處理市民因被海膽及水母輕微刺傷的個案分別為42宗及21宗。所有個案均屬輕傷，在職員協助簡單治理後自行離開。康文署續指，會密切留意泳灘退潮時海膽及水母的情況，並透過廣播及貼出告示提醒泳客小心海膽及水母。署方員工當發現有海膽在泳區範圍時，會按需要小心地把海膽移離泳區範圍，避免泳客游泳時不察覺而被刺傷。

康文署又稱，在大自然當中，部分海洋生物例如海膽棲身於沙灘環境，員工會密切留意有關情況，並適時如退潮時間加強泳灘廣播，提醒泳客小心海洋生物，提高警覺。