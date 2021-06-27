九成受訪不適切居所租戶心理健康不達標　團體促加快公屋輪候速度

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-06-27 20:18

據劏房租務管制研究小組3月報告，全港約有10萬個劏房單位，估計有22.6萬市民正在居住。劏房環境惡劣問題向來備受關注，有機構為居於不適切居所的市民研究調查，發現高達九成的受訪者心理健康不達標，促請政府改善其居住環境以及在三年內讓輪候公屋的市民成功上樓，從根本解決問題。

明愛社區發展服務「不適切居所影響基層身心健康調查報告」調查於去年年底進行，研究發現高達九成的受訪者在心理健康不達標。（曾鳳婷攝）

明愛社區發展服務「不適切居所影響基層身心健康調查報告」調查於去年年底進行，共收到527份有效問卷，大部分租戶的淨租金（不包括水電費）介乎$2,000至$5,999，近七成（68.2%）的受訪家庭租金佔超過30%整體入息。在扣除租金後，家庭每月能動用的金錢更十分少，5人或以上的家庭僅可動用$11,800。

近半不適切居所租戶住在少於100呎的地方

調查亦發現有多達9成受訪者因在長期居住在不適切居所，使他們的心理健康不達標準，反映居住環境是影響的主要因素。近一半（49%）的受訪者住在少於100呎的地方，接近三成半（34.5%）的受訪者低於房屋署對公屋人均居住面積的標準（76呎），約有一成（10.6%）為低於60呎的擠迫戶。

除空間窄小外，不適切居所環境亦非常惡劣。近六成（57.1%）受訪者指住所有蚊及鼠患，約五成租住單位內沒有獨立廚房（0.7%）及沒有電梯（48.1%），四成半（45.4%）單位沒有足夠伸展空間，四成（42.9%）受訪者經常受到屋外的噪音滋擾等，他們的生活環境均未能和聯合國的「適切」居所標準看齊。

在疫下，居所的通風和衞生情況更令人關注，有36.8%的受訪者家中浴室渠口有異味、22.8%家中沒有能經常打開的窗戶，以及有17.1%在浴室沒有自然通風及抽氣扇，揭示基層家庭在疫情期間需要面對較大的傳染病風險。

身心健康狀態均比2014/15年度差

調查中，明愛使用「SF-12身體健康得分」及「SF-12心理健康得分」作評估受訪者的身心狀態，並以衞生署在2014/15年度的調查數據作對比，結果反映兩者數據均比當年差。超過六成（60.3%）的受訪者的身體健康得分低於50分（50分以上才達標），比以往的32.1%接近有2倍差異。在心理方面，逾九成受訪者（93.6%）低於標準，較以往的46.2%多出一倍，顯示居於不適切住所的人需要得到急切的援助。

同時，逾九成受訪者（97%）同意設立租金管制，並期望早日落實。他們希望在管制中需要考慮更多因素，如規管租約租期、加租幅度、租戶的可負擔性（租金及收入比例）及保障租戶權益。

住在劏房8年的李先生形容劏房環境更比監獄惡劣。（曾鳳婷攝）

形容劏房環境更比監獄惡劣

曾住在劏房8年的李先生表示，一家四口迫在100呎的空間，住所環境更比監獄惡劣。居住在8樓的李先生更要每天走樓梯上落單位，雨季時情況更惡劣，「啲窗嘅玻璃爛咗，冇人去整，一落雨，成條樓梯似瀑布咁，好危險」。窄小的住所內只能存放一張「碌架床」及一個收納櫃。他又指，住所空間猶如「街市雜貨店」，被4人的生活用品佔領。生活環境亦擠迫令李先生一家均不能好好休息，使他們沒有足夠精神去應付日常生活，壓力倍增，「我成日諗為咩要咁辛苦」。

住在劏房17年的孔生認為劏房環境「烏煙瘴氣，苦不堪言」。（曾鳳婷攝）

另外一位住在劏房17年的孔生則以「烏煙瘴氣，苦不堪言」去形容住所環境。他一個人住在只有49呎的單位，由於單位靠近中間，只有氣窗，惟他害怕有蚊和老鼠從中進入單位，故從不敢打開窗戶及帶食物進去。他憶述，有一次在睡覺時，一隻「小強」飛到臉上，令他從夢中嚇醒。至此，他習慣回到單位後，就會用報紙把門封好，防止牠們進入。

明愛社區發展服務發言人黃小慧指出，政府應確守三年上樓為房屋政策的指標，助基層離過環境惡劣的居所。（曾鳳婷攝）

明愛社區發展服務發言人黃小慧指出，現存的政策未完善。如政策在下月即將推行的現金津貼試行計劃，在是次的調查中只有少部分（24.6%）的受訪者受惠。當中除了未有申請公屋的人外，主要原因為他們不符合資格，如非長者一人的身份以及是新來港凍結戶，她希望政府能一視同仁，只要正在輪候公屋便讓他們同享津貼，使更多人受惠。

此外，她認為政府應確守三年上樓為房屋政策的指標，讓基層市民令盡快得到一個適切的居所。同時，她明白本港房屋供應緊張，故建議政府能優先改善一些舊樓的渠管衞生狀況，並以「修補式」方法處理，例如在劏房及三無大廈中確保有合適的更換氣體設施（風扇、抽氣扇及冷氣等），減少他們在疫下承受的風險。至於針對住戶的心理健康，她建議能建立鄰里網絡支援隊為他們提供一些活動和小組，以紓解他們的壓力。