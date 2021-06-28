撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-06-28 17:20

食環署早前透過「防疫抗疫基金」，於公眾街巿推廣非接觸式付款的第二輪資助計劃，並擴大受惠對象至持牌小販，計劃將於本周三（30日）下午5時截止申請，食環署提醒合資格的公眾街巿攤檔租戶及持牌小販，應於限期前遞交申請。

署方提供一次性5,000資助

第二輪資助計劃由4月30日起接受申請，為食環署轄下公眾街市，包括熟食亭、中心或巿場內每個合資格檔位租戶及持牌小販，提供5,000元一次性資助，用於支付為顧客提供至少一種非接觸式付款方式的初期安裝費用及服務和其他收費，而有關非接觸式付款方式須經由香港金融管理局監管的持牌銀行或儲值支付工具持牌人，或扣帳與信用卡計劃處理。

署方表示，租戶及持牌小販在與服務提供者簽訂有關提供最少一種非接觸式付款方式的服務合約前，須向食環署提交申請並獲得原則上批准，然後提交已簽署並不少於2年期的有效服務合約。食環署會進行巡查，確保有關安裝已經完成後會發放資助。.

食環署：減低傳播病毒的風險

食環署發言人重申，使用非接觸式付款可以減少現金交易，從而加強公眾衞生及減低傳播病毒的風險。

食環署發言人呼籲合資格公眾街市檔位租戶及持牌小販積極參與有關計劃。有意申請資助的檔位租戶及持牌小販可於食環署各分區環境衞生辦事處索取申請表格，並於6月30日下午5時或之前遞交申請。

現時除了信用卡扣帳外，八達通、微信、支付寶、Payme、拍住賞等成為商販普遍採用的電子付款模式。