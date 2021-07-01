均益二期再召開業主大會圖推翻議程　400街坊投票力保大維修決議

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-07-01 23:44

西環均益大廈二期樓齡逾40年，今年5月大廈法團進行了換屆選舉，由街坊自組的上屆法團、新組成的名單中6人全數成功當選，當時他們指推動討論多年的「大維修」為新任期的首要任務；不過屬建制陣營的亦有5人當選法團成員。今日（1日）有人號召了不少於5%的業主聯署，要求召開業主大會，欲推翻部分早前已通過的議程。最終有317票表示希望保留有關的決議；有131票希望推翻，並有2票廢票，成功保留大維修議案。

今日（1日）有人號召了不少於5%的業主聯署，要求召開業主大會，欲推翻部分早前已通過的議程。（呂諾君攝）

自2018年均益大廈二期有街坊自組法團，成功踢走了過往任職了23年的舊法團，而在今年5月法團需要換屆，選舉中由新組成的街坊，聯同上屆法團派出的6人名單全部當選，當中2人屬「冧莊」，力保大廈「話事權」；而屬建制陣營的亦派出11人出戰，最終5人當選。據了解，大廈由2014年開始接獲屋宇署的強制驗樓令，惟延期多時仍未進行大維修，因此新任法團認為首要任務便是推動大維修。

有指今日有屬建制陣營的業主發起號召，要求召開業主大會，希望推翻在5月1日進行的決議，包括揀選聘用顧問公司作維修監工、入紙申請市建局（招標妥）「優化升降機資助計劃」等。逾400名街坊在無冷氣的商場內出席大會並參與投票，法團秘書高文軒表示，強烈反對某部分住戶濫用條例召開業主大會重覆投票、千方百計拖延大維修，同時亦反對有人以任何形式的暴力阻嚇業主支持大維修，認為如街坊不想「屋頂繼續漏水見鋼筋」，便應保留5月1日的結果。最後在律師和中西區區議員黃永志監票下，有317票表示希望保留有關的決議；有131票希望推翻，並有2票廢票，保留大維修議案。