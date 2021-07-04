房委會助聽障公屋租戶免費安裝火警視像警報系統　助提高警覺

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-07-04 12:33

聽障人士容易因聽不到火警鐘聲而錯過逃生機會。香港房屋委員會為聽障的公屋租戶免費安裝火警視像警報系統，讓他們提高警覺及盡快覺察到火警警報，而希望安裝的聽障租戶，可聯絡所屬屋邨辦事處提供協助。

房委會在去年3月推行自願計劃，在計劃開始前，已在公屋單位內試行安裝該警報系統，並對系統運作情況進行一段時間的觀察。在發現警報系統在不同的天氣環境如炎熱或潮濕下的運作仍然可靠妥善後，便推廣予聽障租戶使用。

香港房屋委員會因應聽障租戶的需要，免費在其公屋單位內安裝火警視像警報系統。（政府新聞處圖片）

在聽障租戶提出要求及簽訂承諾書後，房委會便會安排安裝。惟房委會表示，住在公屋的聽障人士需要注意，「租者置其屋計劃」或「可租可買計劃」屋邨的公屋單位，他們必須獲得所屬業主立案法團同意，才可着手進行安裝工程。

安裝後，如大廈火警鐘響起時，單位內的警報系統會同步閃動，讓聽障租戶提高警覺，知悉可能發生火警。（政府新聞處圖片）

房委會：逾40個單位完成安裝

房委會指，在技術可行的情況下，計劃至今已在34個公共屋邨中逾40個單位完成安裝火警視像警報系統。安裝後，如大廈火警鐘響起時，單位內的警報系統會同步閃動，讓聽障租戶提高警覺，知悉可能發生火警。