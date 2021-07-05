茶果嶺村及前高嶺土礦場2期擬重建成6幢海景公屋　 共涉6750伙

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-07-05 17:40

政府在2019年的施政報告提出，擬規劃茶果嶺村一帶寮屋區重建為公營房屋，以應付本港在住屋的殷切需求。據規劃署、土木工程拓展署最新出爐的文件顯示，政府公布逾400年歷史，被稱為「市區古村」的茶果嶺村寮屋區將會重建為6幢公屋，而鄰近的前高嶺土礦場第二期發展項目亦會改劃為「住宅（甲類）8」地帶，料兩個項目共可提供6,750伙公屋，預計2030年落成。由於兩地為臨海及地勢較高地段，更有望成為坐擁維港海景房屋。

據規劃署、土木工程拓展署最新出爐的文件顯示，政府公布逾400年歷史，被稱為「市區古村」的茶果嶺村寮屋區將會重建為6幢公屋。（資料圖片）

據部門初步評估，茶果嶺村的3公頃的「未決定用途」地帶及附近「綠化地帶」和顯示為「道路」的地方改劃為「住宅（甲類）8」地帶，並以總地積比率9倍作發展。現階段預計可興建6幢、樓高120米的公營房屋，提供約4,500伙，供1.26萬人入住，預計最早入伙日期為2031年。

據部門初步評估，茶果嶺村的3公頃的改劃為「住宅（甲類）8」地帶，現階段預計可興建6幢、樓高120米的公營房屋，提供約4,500伙，供1.26萬人入住，預計最早入伙日期為2031年。（資料圖片）

前高嶺土礦場則早在2015年落實作房屋發展，第一期發展項目的相關的基礎建設工程正由私人發展商進行。而第二期發展項目的1.39公頃亦會作為興建公營房屋，並預計把地積比率由現時3.3至5倍增加至9倍，及建議由「住宅(乙類)」改劃成「住宅(甲類)」以配合發展。現時預計在上址興建3幢，樓高135及140米公營房屋，提供2,250伙，可供6,400人入住，預計最快於2030年落成。兩者用地均有預留地方作社區發展，如幼稚園， 安老、幼兒及康復及零售設施等配套予日後居民使用。

兩個項目料合共提供6,750伙公屋，並於2030年起陸續落成。（觀塘區議會文件）

由於前高嶺土礦場第二期發展項目範圍內正涉及與祖墳相關的土地業權爭議，當局現時會先行發展不受有關土地業權爭議影響、佔第二期部份三分之二的不受影響土地，餘下的土地待解決土地業權爭議後才進行相關發展，以盡早推出公營房屋供應。

三級歷史建築物羅氏大屋獲原址保留

而位於整個地盤中央的三級歷史建築物的羅氏大屋，亦獲當局建議原址保留在茶果嶺村發展項目範圍內，並透過整全規劃活化，將其納入未來房屋發展項目，以保育它的文化及歷史價值。至於茶果嶺天后宮，位處茶果嶺村發展項目用地以外，並不會受到擬議發展項目影響，而目前在該處舉辦具保育及文化價值的相關活動，亦不會受到影響。

有顏色為擬重建地帶，地理位置靠近維港。（觀塘區議會文件）

項目有望成為坐擁維港海景房屋

此外，值得留意的是，上述兩個項目位於臨海及地勢較高地段，前方更未有建築物阻擋，預計兩地的建築物高度上呈現梯級式的輪廓，較接近海港的建築物高度會較低，有望成為坐擁維港海景房屋。現時評估亦建議在項目間採取適當的緩解措施，如建築物間距（至少15米闊）及進行綠化，優化景觀及視覺的效果。

文件中亦顯示，當局已為兩個頂目進行發展，對當地交通、環境、景觀、視覺、空氣流通和基建等方面影響的檢視工作，表示發展項目為可行。此外，規劃署、土拓署和地政總署三個部門亦曾在今年5月時，就茶果嶺村發展項目舉行聯合簡介會，向受發展項目影響人士，如土地業權人、住戶及業務經營者等，簡介茶果嶺村發展項目的推展程序，以及相關的補償和安置安排。