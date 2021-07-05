百和路社區中心工程施工　街坊稱家中牆上現裂紋　憂影響樓宇結構

撰文： 呂凝敏 最後更新日期： 2021-07-05 19:56

政府早年公布預留2,000億元撥款，推行10年醫院發展計劃，包括在前上水石湖墟田料米業商會公立學校空置校舍（近太平邨）興建北區社區健康中心。近日上址正為健康中心施工，有區議員表示，不少附近的街坊均表示，家中牆上開始出現大大小小的裂紋，懷疑與打樁工程有關，擔心影響樓宇安全。

近日上水石湖墟田料米業商會公立學校舊址，現時正為北區百和路社區健康中心施工。（資料圖片/林振華攝）

北區區議員蔣旻正及陳梓峯上月向區議會提交討論文件，指近日上水石湖墟田料米業商會公立學校舊址，現時正為北區百和路社區健康中心施工，收到不少周邊街坊投訴，指家中牆上開始出現大大小小的裂紋，懷疑與打樁工程有關，擔心影響樓宇安全。二人促請當局檢視上述工程對周邊住宅的影響，例如威尼斯花園、上水警察宿舍、上水紀律部隊宿舍等，並協助居民跟進及處理相關問題。

近日上水石湖墟田料米業商會公立學校舊址，現時正為北區百和路社區健康中心施工。（資料圖片/林振華攝）

建築署回應指，有關地基工程進行期間，承建商已採用不同措施監測工程對周邊建築物的影響，包括設立實時震動監測點及建築物沉降/傾斜監測點等。而根據自地基工程開展至今錄得的監測記錄，有關地基工程產生的震動，一直符合屋宇署所頒布的《基礎作業守則》及其相關作業備考的指引標準，建築物沉降/傾斜監測數據未曾出現異常。

北區區議員蔣旻正及陳梓峯促請當局檢視上述工程對周邊住宅的影響，例如威尼斯花園、上水警察宿舍、上水紀律部隊宿舍等，並協助居民跟進及處理相關問題。（北區區議會文件）

而醫院管理局則表示，十分關注事件，已聯絡當區區議員查詢詳情，以評估有關住宅牆身出現裂紋的成因。局方又指，如業主許可，建築署可連同承建商到訪有關單位，實地視察情況並作出所需跟進。