板間房戶患大腸癌足不出戶　無冷氣仲畀蝨咬：瞓覺喺度捉蝨

撰文： 呂諾君 最後更新日期： 2021-07-10 16:45

酷熱天氣持續，劏房、天台屋等室溫較一般單位高，居住環境更形惡劣。有團體今日（10日）發布一項調查，結果發現在炎熱天氣下，基層市民在水電及雜費花費上都有所上升，亦有逾八成人基於經濟考慮，只靠多喝水消暑。有患大腸癌患者受經濟條件所限，只能租住板間房，房間內沒有冷氣，炎夏氣溫上升，晚上更遭到「群蝨圍咬」，無法睡得安穩，團體促請政府設立夏季能源補貼，紓解基層住戶之窘。

關注基層住屋聯席於上月7日至27日，以家訪、網上及電話訪問形式訪問了居住於天台、大廈頂樓、單位內並無通風及可採光窗戶的劏房、寮屋或鐵皮屋等不適切住屋人士，以了解炎夏對他們居住情況、生活開支的影響及消暑方法等；最後共收回203份問卷，最終有效問卷數目為150份。

調查結果發現，在本年6至8月炎熱天氣下，基層市民在水、電及雜費花費上有所上升，受訪者中有119人（79.3%）指出平均每月水費有增加、144人（96%）平均每月電費有增加、101人（67.3%）表示雜費亦有增加。團體又指，因部分業主濫收水電，不適切住房水電開支較一般家庭高，當中有38名（25.3%)受訪者每月電費在201-400元間，有34名（22.7%）在601-800元間，有28名（18.7%）在401-600元間，更有24名受訪者的每月電費在1000元以上。

現年71歲的華叔獨居於深水埗板間房，月租2,200元，他因剛完成了大腸癌手術，即使十分翳焗又有蝨患，仍要長時間留在家中，不能「周圍去」。（呂諾君攝）

此外，有約六成擁有業主提供獨立電錶的受訪者指出，業主向他們收取每度電費高於電力公司定價，當中38名（25.3%）受訪者每度電費為1.5元，其次為1.6元（15.3%），收取1.7元或以上則有20名（13.3%）。

調查結果又顯示，不適切住屋各類人士面對炎夏，最多會以開風扇、冷氣及多喝水作消暑。團體指，當中在職人士回家後使用風扇及冷氣等電器作消暑比例較高（分別有85.56%和86.67%），而待業或失業人士很大機會基於經濟考慮，會減少使用冷氣（66.67%），較多使用風扇及飲水作消暑（分別有84.85%和83.33%）。而家庭主婦、18歲或以下學童及60歲或以上的長者由於較長時間在家，主要以開風扇和多喝水的方式消暑，有需要時才開冷氣降溫。

發布會上有兩名街坊分享居住情況，現年71歲的華叔獨居於深水埗板間房，月租2,200元，家中沒有窗戶、冷氣，蝨患更在夏天特別嚴重。他表示，因剛完成了大腸癌手術，要長時間留在家中不能周圍去，惟天氣炎熱加上經常「畀蝨咬」，晚上睡眠不足致精神狀況欠佳，形容「每日多數喺度捉蝨」。他又指，因為需要購買滅蝨用品，每月增加200至300元開支不等。

太子劏房居民強哥（化名）則指，現時與妻子居於面績約80尺的單位內，每月租金為4,500元。他表示，白天多數會到社區中心不會留在家中，因若不開冷氣、風扇，屋內氣溫平均都有30度，家中沒有對流窗及抽氣扇，屋內尤其煮食時更熱，「屋細又熱」之下，他與太太的碰撞多了、爭吵次數也有增加。為了節省電費，他會等到太太放工回家，晚上11時才開始「涼冷氣」，但到了早上約７時多便會起來關掉。

強哥又指，電費隨氣溫上升，夏天每月電費約400元，「以我所知業主有政府嘅電費補貼，但業主冇將補貼還畀街坊，仲提高電費（向劏房戶收取每度電費的金額多於電力公司訂價），好似攞咗雙重利潤咁。」雖然他知道將有租務管制推行，可規管業主濫收水電問題，但對罰則有沒有阻嚇力及政府如何執法感到質疑。

關注基層住屋聯席建議，政府可考慮為基層市民提供「夏季能源補貼」，並直接發放予租戶，減輕劏房住戶在夏季能源支出的壓力，同時可放寬現金津貼試行計劃的申領資格，並應盡力縮短租務管制立法時間、提高業主濫收水電的罰則；長遠而言則應該善用現有土地加建公屋，例如棕地、私人遊樂場契約用地、閒置農地或市區重建用地等，讓輪候公屋多年的基層市民盡快上樓，改善居住環境。