撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-07-12 17:27

旺角一間自助洗衣店今日凌晨（12日）發生火警，現場閉路電視顯示，涉事乾衣機在運作途中，突然爆出熊熊火光，其間在場男顧客一度企圖用滅火筒救火及取走未及燒毁的枕頭，消防事後到場調查起火原因，有專家估計與電線短路或有電池藏於衣物內有關。

今日（12日）凌晨1時許，旺角弼街46號金輪大廈地下一間24小時自助洗衣店起火，事發店舖的閉路電視顯示，當時靠近門口的一部上排乾衣機，正在運轉烘乾衣物期間，突然發生爆炸，火舌連同燃燒中的衣物隨即爆出，散落於整個店內，頓時灰濛濛一遍，其時一名男顧客企圖關上乾衣機蓋口，阻止火勢蔓延。

專家提醒乾洗衣物時須掏出含鋰電池物品

警方指，凌晨1時許，接獲一名75歲姓梁男子，將兩個枕頭放入乾衣機期間冒煙起火，他持滅火筒救火不果，其後由消防到場撲熄火勢，經調查後相信機器過熱所致，火警無可疑，事件中沒有人受傷。

姓藍店東接受查詢時稱，今次是他經營自助洗衣店多年以來第一次遇上火警，事後已有機電署人員到場檢查，目前除起火的乾洗機停用外，洗衣店繼續如常運作。

港九電器工程電業器材職工會會長溫冠新表示，舊式乾衣機使用煤氣加熱烘乾衣物，一旦發生火警不堪設想，但近年自助洗機店已統一使用插電式乾衣機，該類機器用電量不大，惟要注意自助洗衣店空間「用到盡」，機器貼牆沒有一絲空隙，加上頻密使用，有機會加速電線及摩打老化，若發生電線短路，恆溫器短路保護裝置同時失效，便會令乾衣機不斷加熱至超出可容值上限，最終釀成火警，建議每年檢查一次較為穩妥。

他又指，除了機器短路，巿民亦要留意到自助洗衣店乾洗衣物，須掏出任何含有鋰電池的手機或充電器，否則電池經濕水後再加熱，容易起火爆炸。