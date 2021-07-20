近70年歷史香島道官立小學將停辦　2,700平方米官地發展未有定案

位於香港仔、為教育局前局長孫明揚母校的香島道官立小學，早前宣布因區內入讀小學的人數下降，將於2024/25 學年起停辦，有區議員關心，該幅空置大約2,700平方米的政府用地未來將有何發展。南區區議員黃銳熺早前透過書面向多個政府部門作出相關提問，並於今日（20日）舉行的區議會會議中討論。



南區區議會今日（20日）舉行經濟、發展及規劃事務委員會會議中，其中一項為「跟進香島道官立小學停辦後用地發展」議程。（資料圖片）

創於1953年的香島道官立小學，到2024年結束時，歷史將長達71年，著名校友除了包括中西區區議會前區議員陳捷貴外，亦有教育局前局長孫明揚。該校在今年5月宣布，因區內入讀小學的人數下降，學校將於2022/23學年停收小一學生，2024/25 學年起停辦。

南區區議會今日舉行經濟、發展及規劃事務委員會會議中，其中一項為「跟進香島道官立小學停辦後用地發展」議程。據黃銳熺在文件中指，香島道官立小學於2025年後會空置大約2,700平方米的用地，而該處屬於政府用地，因此認為公眾絕對有知情權了解這片土地的未來發展。此外，黃亦因應政府推出「躍動港島南」項目，向當局詢問會否把香島道官立小學土地納入多用途土地類別；又建議可考慮與鄰近空置多時的聖伯多祿堂用地一併發展。

位於香港仔、為前教育局局長孫明揚母校的香島道官立小學，早前宣布因區內入讀小學的人數下降，將於2024/25 學年起停辦。（香島道官立小學Facebook圖片）

教育局發言人在書面回覆中表示，會按現行機制，因應香島道官立小學校舍的面積、地點和樓宇狀況等因素，以及教育需要和相關政策措施，適時檢視是否適合作學校用途。若確認該校舍無需保留作學校用途，教育局會知會規劃署及其他相關部門以便規劃署考慮其他合適長遠用途。至於前聖伯多祿中學校舍 ，教育局正與相關辦學團體跟進歸還的事宜。

組織認為不應與前聖伯多祿中學校舍用地合併發展

規劃署則指，現時香島道官立小學及前聖伯多祿中學的用地主要劃為「政府、機構或社區」地帶，其任何新發展，或任何現有建築物的加建、改動及/或修改，或現有建築物的重建的最高建築物高度為八層。而根據中央調配機制，當教育局確認個別空置校舍不再需要由該局分配作學校用途時，會通知規劃署及其他相關部門。規劃署會按照中央調配機制對有關空置校舍用地進行檢討，並建議合適的長遠土地用途（例如政府、機構或社區、住宅等）。規劃署亦會上載有關空置校舍用地檢討報告到規劃署網頁，以供公眾查閱。如有需要時，項目倡議者會就相關空置校舍的擬議未來發展用途適時諮詢相關持份者包括南區區議會。而現階段該署還未收到通知確認上述兩所校舍在中央調配機制下為空置校舍。

躍動港島南辦事處回覆表示，會與相關部門考慮可否利用該用地提供社區設施或作其他用途，惟由於該用地和前聖伯多祿中學校舍之間是滿布樹木的陡斜山坡，認為不宜把兩用地合併發展。