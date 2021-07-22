東京奧運明天（23日）正式開幕，香港亦掀起一陣運動熱潮，康文署於8月1日（星期日）舉行「全民運動日2021」，屆時全港市民可使用預先預約的康樂設施、在指定場地參與免費康體活動，或留在家中收看網上直播運動示範，以輕鬆有趣的方式進行體能運動，以示支持香港運動員在東京奧林匹克運動會力爭佳績。巿民如有意在該日預訂陸上康樂設施或水上活動中心艇隻，可於本周日（25日）上午9時起，於康文署各區場地的「康體通」訂場櫃檯中辦理，不論設施類別，每人只限預訂一節免費康樂設施，先到先得。



免費康體活動於8月1日下午2時至6時舉行，包括劍擊、羽毛球、乒乓球等奧運體育運動的同樂活動，其他活動包括運動示範、同樂活動、健體閣、親子體育活動、健康講座，以及殘疾人士活動，活動券可於康文署十八區康樂事務辦事處和指定場地取得。另外，由於舞蹈是今年重點推廣體育項目，康文署「全民運動日」網頁和「康文＋＋＋」Facebook專頁在活動當日下午2時至4時會直播舞蹈及運動示範，讓市民可在家中透過網上平台參與活動。

市民可免費預訂康樂設施不論設施類別，每人只限預訂一節免費康樂設施，先到先得。（資料圖片/政府新聞處圖片）

8月1日開放予市民免費使用的康體設施包括：



室內康樂設施：羽毛球場、網球場、籃球場、投球場、排球場、壁球場、乒乓球檯、美式桌球檯、英式桌球檯、運動攀登牆、草地滾球場、高爾夫球設施、健身室、活動室、舞蹈室和單車賽道；

戶外康樂設施：網球場、網球練習場、草地滾球場、棒球練習場、運動攀登牆、射箭場、繩網陣和高爾夫球設施（不包括營地設施、運動場、人造草地球場和天然草地球場）；

公眾游泳池（不包括灣仔游泳池）；及水上活動中心艇隻。



市民周日起可免費預訂康樂設施不論設施類別，每人只限預訂一節免費康樂設施，先到先得。（資料圖片/發展局圖片）

公眾游泳池則無須預約，市民只需於活動當日在泳池各開放段節開始前於入口處排隊進場，先到先得，額滿即止。（資料圖片）

康文署呼籲租用人準時到場善用設施，亦須遵守康文署現行的《康樂及體育設施使用條件》及《免費康樂設施使用條件》，康文署會因應2019冠狀病毒病的最新情況，適時檢視免費使用設施的安排。