深水埗「鴨記嗌咪黨」肆虐居民受罪　區議員促環保署加強執法

深水埗鴨寮街一向是電子產品的集中地，但附近有不少住宅民居，為了推銷產品，有指近年該處店舖派出「嗌咪黨」，用上擴音器設備向途人叫賣。但這些行為每日帶來長時間的噪音滋擾，深水埗居⺠飽受夢魘。多名深水埗區議員關注事件，並於早前向區議會呈交文件，要求環保署就鴨寮街店舖噪音問題加強執法。



多名深水埗區議員包括李庭豐、覃德誠、麥偉明等，早前就鴨寮街店舖使用揚聲器的噪音事宜，向深水埗區議會環境及衞生委員會提交文件。他們在文件中指，港鐵深水埗站A2及C2出口對出的一段鴨寮街，有數間電訊產品的店舖⻑期開着大喇叭叫賣，持續的噪音令附近居⺠苦不堪言。

他們又指出，根據《噪音管制條例》，在公眾地方使用擴音裝置經營生意，發出噪音而造成煩擾是違法行為，惟有居民曾就噪音問題報警求助時，因噪音問題屬環保署的執法範疇，警方到場跟進亦只能向店舖作出口頭勸籲，因此促環保署加強執法，還深水埗居民寧靜的生活。

記者今日（22日）曾實地視察，只見下午時分鴨寮街一帶人頭湧湧，熙來攘往，而店舖的推銷員用上掛耳式咪高峰，輪流開咪向途人推銷可用作收看電視節目、電影、網上直播等用途的電視盒子。據了解，店舖推銷員每次「嗌咪」叫賣都會持續大約15至30分鐘，而這些店舖每天大約上午11、12時開始營業至晚上8時。

多名深水埗區議員關注８鴨寮街店舖使用揚聲器的噪音事宜。（資料圖片／黃文軒攝）

環保署在書面回覆中表示，該署在收到相關投訴後，會派執法人員到現場評估噪音。執法人員會考慮當時的實際情況，包括投訴人身處的地方、周邊的環境聲量、噪音的高低與特性及噪音的持續和重複情況等，以合理人角度來評估店舖發出的噪音情況。若執法人員判斷有關噪音對附近居民或商戶構成煩擾，會按上述條例採取進一步執法行動。

過去一年共接獲62宗相關噪音投訴個案

而在2020年6月至2021年5月期間，環保署共接獲62宗有關深水埗鴨寮街地鐵站A2及C2出口附近店舖使用揚聲器發出噪音的投訴個案。因應鴨寮街一帶店舖一貫使用揚聲器叫賣的情況，該署在上述期間亦已加強執法行動，共進行了83次主動或跟進巡查，並成功檢控兩間位於鴨寮街的店舖違反《噪音管制條例》。該兩間店舖已分別於2020年6月及2021年4月在觀塘裁判法院被判罪成，處以罰款。環保署又強調，除繼續派員到上址一帶加強巡查外，亦會不定時與相關部門進行聯合執法行動，以打擊店舖使用揚聲器對附近居民造成噪音滋擾的情況。