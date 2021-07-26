今日（26日）市區錄得攝氏33度高溫，炎炎夏日，荃灣愉景新城昨日（25日）起，竟有部分座數疑因電機儀器跳掣，導致停電停水，至今已超過18小時，目前仍然搶修中，令居民苦不堪言。區議員劉卓裕表示，收到不少居民求助，正在向管理公司了解原因。

管理公司今傍晚稱食水供應已恢復，而供電方面，目標於今晚完成臨時駁電工程。



荃灣愉景新城昨日（25日）起，部分座數疑因電機儀器跳掣，導致停電停水，至今已超過18小時，目前仍然搶修中。（蔡正邦攝）

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荃灣私人屋苑愉景新城昨日晚上8時許，有居於第8座的居民表示出現停電情況，據荃灣區議員劉卓裕指，第8座疑因電機儀器突然跳掣，原因未明，導致全座停電，需要緊急維修。《香港01》今日下午2時向劉卓裕了解最新情況，他指目前第5至8座沒有水，而第7至8座的電梯則沒有電力供應，居民苦不堪言，他表示已就事件聯絡中電，目前兩座均以後備電源維持一部電梯的運作。有7座居民表示，懷疑昨夜8座電錶房跳掣，起火冒煙連累其他座數，昨晚步行45層樓梯回家。

至於第2座的泵房，由於需要由第8座供電，故第2座的食水仍未恢復，劉卓裕指目前亦聯絡水務署，在美環街提供水車供居民取水。而第2、3座的會所則仍然開放，第3座可免費讓居民洗澡，但居民需自備毛巾及沐浴露等個人物品。他表示，目前全屋苑的電視訊號局部恢復，據他所知，自昨日起已有不少居民到附近的酒店暫住，兩日來接獲不少居民投訴，有人需要在炎夏步行30多層樓梯回家，亦有長者疑因天氣太熱而感到不適。

此外，位於愉景新城附近的泰式餐廳，向受影響的居民提供午市及晚市優惠，希望可助他們解燃眉之急。

劉卓裕指，過往荃灣區內較少停電，現時愉景新城電機儀器跳掣原因仍然未明，他會繼續跟進事因。劉卓裕接獲約30個住民相關救助及投訴，倘需賠償，管理公司會轉介保險公司跟進。此外，有住戶擔心消防系統受影響，他已聯絡消防處，處方將聯絡承辦商進行檢查。

中電發言人表示，中電對愉景新城屋苑的供電系統運作正常。愉景新城管理公司現代興怡物業服務有限公司則於傍晚表示，愉景新城昨日發生電力系統故障，同時影響食水供應，管理公司已立刻進行維修及正研究事故原因。受影響範圍主要為第7及第8座。管理公司盡力支援受影響居民，如開放1、3座會所供居民休息，並繼續全力與承辦商進行搶修，目前食水供應已恢復。而供電方面，目標於今晚完成臨時駁電工程。