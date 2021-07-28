政府拆工廈建公屋　四廠代表到立法會申訴部　要求不遷不拆

政府計劃清拆九龍灣業安、火炭穗輝、長沙灣宏昌及葵涌葵安四處工廈，重建後興建公營房屋，惟清拆計劃受到大量工廠租戶反對。今日（28日）有租戶代表聯同多名現任和前任區議員，前往立法會申訴部希望立法會議員協助質詢政府，要求當局擱置清拆計劃，讓租戶繼續原址經營。



房委會在5月宣佈將會清拆4座工廠大廈，包括九龍灣業安工廠大廈（業安）、火炭穗輝工廠大廈（穗輝）、長沙灣宏昌工廠大廈（宏昌）及葵涌葵安工廠大廈（葵安），以改建公營房屋，最快可於2031年提供4,200伙。不過，四座工廈目前出租率高達97%，當中仍有活躍的經濟活動，因此不少租戶均表示強烈反對，亦組成了「四廠聯盟清拆戶關注組」，以向政府表達意見。

展示「工人失業，叫苦連天」橫額

多名關注組成員兼租戶代表聯同沙田區議員周曉嵐、前觀塘區議會副主席莫建成、前觀塘區議員鄭景陽、前沙田區議員麥梓健和前深水埗區議員徐溢軒，在今早抵達立法會申訴部會見立法會議員，並於事後向記者講述申訴情況，期間展示了「工人失業，叫苦連天」的橫額。穗輝工廈租戶代表黃小姐指，今日在席的議員來自不同政黨，包括自由黨、工聯會、民建聯、實政圓桌和熱血公民的立法會議員會面，各位廠戶代表都表達了很多意見。

宏昌工廈租戶代表曾先生則指，會上有個別議員對四廠內原來仍有活躍的經濟活動感到詫異，「話以為工廈入面冇乜實際工業行為，睇完報導先知原來有咁多經濟活動。」他又指，私人市場中的市值租金或需十倍以上，因此希望政府能作完善安置，並積極考慮不遷不拆的訴求。

廠戶批評當局「65倍賠償」是斷章取義

另一位穗輝工廈租戶代表藍先生批評，政府強調的「65倍賠償」是斷章取義，指出大部分人都沒有如此大額的賠償，而且市場上很多是「過萬呎單位」，適合他們使用的中小單位很少，而且自清拆消息公布後，租金「如火箭般上升」；他斥政府不作諮詢調查便宣布計劃，利用數字遊戲「屈四廠廠戶貪錢」，認為如建公屋可使用棕地，「再唔係咪嗱嗱聲起明日大嶼」。

區議員促立即叫停計劃重新審視

沙田區議員周曉嵐批評，政府強拆四廠沒有顧及中小微企的狀況，認為應立即叫停計劃並作全面審視，表示會繼續協助租戶跟進；前深水埗區議員徐溢軒則指，自民間、區議會討論四廠清拆問題至今已有數月，惟政府只冷處理、不作為，「一直都係照返新聞稿回應」；又指廠戶搬遷期愈來愈近，而時間愈緊逼，廠戶聲音只會愈來愈薄弱，希望各界持續關注事件。