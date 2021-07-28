85%九西受訪者指公院專科輪候時間長　議員促保留伊院急症服務

立法會早前通過撥款在啟德發展區興建新急症醫院，目標在4年內完工，並把伊利沙伯醫院的服務分階段遷入。有團體進行調查，發現有八成半的受訪市民，認為政府醫院專科服務輪候時間太長，有立法會議員認為九龍西公營醫療服務需求殷切，在興建新醫院同時，也應着手改善及擴充現有服務，應付龐大需求。



立法會通過撥款在啟德發展區興建新急症醫院，目標在4年內完工，並把伊利沙伯醫院的服務分階段遷入。（資料圖片）

「九龍西區公營醫療服務情況調查」由九龍社團聯會深水埗地區委員會及油尖旺地區委員會於早前進行，他們透過電話及網上問卷形式訪問九龍西居民，並收到5,721個回覆。73％受訪者在過往一年有需要使用政府專科服務，85％受訪者認為政府醫院專科服務輪候時間太長，過半18歲以上的受訪市民表示政府的預約系統難以使用。對於啟德新醫院的落成，團體則提到有不少油尖旺居民希望能保留伊利沙伯醫院的急症服務。

對於啟德新醫院的落成，團體則提到有不少油尖旺居民希望能保留伊利沙伯醫院的急症服務。（曾鳳婷攝）

立法會議員蔣麗芸指，現時九龍西區的專科服務不足，市民普遍至少需要等兩年，區內的耳鼻喉科要等至少三年。她表示，有患有白內障的長者向她反映，眼睛視力由開始變差起輪候服務，等到現時已完全失明，也未能排到專科服務。她續指，醫療問題源於人口上升及老速度快，但醫護人手卻追趕不上，認為必須要加快引入海外醫生，以應付需求。她建議政府能先擴展康健中心的服務，如增加一些初步檢查，以減輕公營醫院負擔。

倡醫療券使用年齡下調至60歲

陳凱欣則認為政府現時的醫療方針為「重治療，輕預防」，惟預防同樣重要。若政府不重視預防，公營醫院只會繼續被迫爆。此外，她建議政府應好好善用醫療券，讓長者分流到其他私營診所，及早獲得治療。她提到2014年後政府未有增加醫療券金額，一直維持2,000元，至2017年才改為讓65歲以上長者使用。她認為，明年便會推行60歲長者的2元坐車計劃，醫療券的使用亦應看齊，她亦建議提升醫療券金額，令更多長者適用。