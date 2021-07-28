銀行社企合作推工作配對平台　聘用每名畢業生最高可獲$3.9萬資助

新冠疫情嚴重打擊香港經濟，企業招聘意欲疲弱，令應屆畢業生求職困難。渣打銀行與聖雅各福群繼去年10月推出「Futuremakers' First Job 青年就業及資助計劃」後，再次舉辦第二期青年就業計劃，支持中小企招聘更多人才，協助應屆DSE、大專及大學畢業生求職。計劃將有500萬元資助中小企聘請應屆畢業生，逾400名青年將獲面試機會保證。



「Futuremakers’ First Job青年就業及資助計劃」的第二期內容，是專為畢業生而設的中小企職位配對平台。企業若成功透過平台聘用畢業生，便可獲得半年的薪酬資助，最高資助額為每名畢業生39,000港元。計劃同時為青年提供速成求職教學及就業培訓，包括自我認識的課程，並保證參加者在兩星期內獲安排面試。渣打銀行香港區行政總裁禤惠儀表形容去年推出第一期計劃成果理想，「參與的近100間企業，合共在平台推出600個全職及零工工作機會，吸引450名青年參與並接受培訓，最終有145名青年獲成功配對工作」。

計劃研究團隊成員盧博士指，計劃有助參加者改進求職能力和技巧和擴展人際網絡。（黃慧姍攝)

聖雅各福群會為了解計劃的成效和青年的就業需要，訪問了去年計劃的參加者。調查發現，88.2%受訪者表示計劃有助他們改進求職能力和技巧，80.3%受訪者認為能擴展人際網絡，提升他們獲得職業轉介的機會。此外，參加者表示在掌握各項能力的信心都有所增加，其中有近六成四受訪者認為自己了解香港就業市場趨勢，較計劃前大幅上升近12%。

助參加者發掘自我潛能 規劃職業生涯

其中一名上屆計劃參加者阿昇，本來修讀環境保護及環境管理高級文憑，由於他修讀的是專業課程，求職的難度也相對較高，故當時只暫時在快餐店打工。後來他在朋友介紹下參與「Futuremakers’ First Job青年就業及資助計劃」，透過自我認識工作坊來確立自己的興趣和生涯規劃方向。經計劃配對後，阿昇現時於沛達管綫及專業測量有限公司擔任工程助理，主要負責協助紀錄有關渠道及電線電欖的地底工程。

阿昇笑言，雖然無法如當初的期望，在環境保護工程相關的公司工作，對這份工作卻感到無比的滿足。現時阿昇不但能親身到場了解工程的運作，參與維修工作，甚至在公司的鼓勵下考取車牌，方便晉升。

第一期計劃參加者阿昇（中）笑言，最大的挑戰是地盤的衞生情況，由於工作需要日曬雨淋，作為剛畢業的學生，沒有預料到需要面對這種工作環境；而每周六天工作，也難以抽時間學習有興趣的事物。（黃慧姍攝)

第一期計劃參加者Gigi（右）則認為，由於她不是全職工作，能擁有更多時間增值自己及接觸新事物。現時她於婚紗店當兼職，主理客戶服務及社交媒體管理，希望未來能夠嘗試媒體創作相關的工作。（黃慧姍攝)

第一期計劃參加者Alex透過計劃得到兩間公司接洽，現時在好好笑製作（香港）有限公司擔任拍攝助理。（黃慧姍攝)

有份參與「Futuremakers’ First Job青年就業及資助計劃」的沛達管綫及專業測量有限公司黃敬博士，是聘請阿昇的僱主。他形容計劃有助他尋覓合適的人才，透過計劃聘請的員工，他認為大多都表現良好，更特別嘉許阿昇在公司內的表現。他指「唔怕蝕底」是求職者最需要具備的特質，勉勵年輕人只要做好自己，不需要太在意旁人的話語。

沛達管綫及專業測量有限公司黃敬博士（左二）指中小企的管理比較有彈性，晉升渠道也不單一。（黃慧姍攝)

渣打期望透過資助第二期計劃繼續支援中小企，減低他們的短期人力資源成本，同時協助年輕人在這段經濟困難時期加入職場，獲取寶貴的工作經驗。計劃亦會提供模擬面試機會，面試後參加者可獲得評價，方便改進技巧，亦會保證在兩星期內有正式面試的機會。而計劃亦新加入了有關「十大零工」的資訊，包括人工、合約範本等，供僱主參考。渣打表示，是次計劃目標希望有420位年輕人在平台上註冊，接受培訓後，他們均能夠獲得正式面試機會，其中160位可以透過計劃成功就職。