失婚婦高齡誕女靠積蓄拒領綜援　憂石籬中轉屋迫遷淪貧戶

政府擬明年清空石籬中轉房屋後拆卸重建，當中有79戶不符上公屋資格，獲安排搬往寶田中轉房屋暫住，三個失婚婦，同一屋簷下，各自承擔着不同的哀愁，有人高齡誕女，卻因感情患得患失，為尊嚴拒領綜援，帶着20個月大的女兒靠「揑儲蓄」過活，亦有人婚姻失敗後，患上長期失眠及思覺失調症，須長期服藥覆診，三人殊途同歸之處，都是承載着一個上樓夢，卻擔憂重建變成「二度迫遷」，看不到前路，只能在單位倒數日子。



鄧女士一邊執拾物品，一邊將囡囡安放在下格床再用蚊帳圍封，以免她誤撞床角或其他邊角。(莫家文攝)

拒領綜援靠儲蓄過活

「個囡成日走來走去，但係屋企太窄，成日撞完枱角撞床角，我真係擔心佢會撞傻。」鄧女士在石籬中轉屋單位的家中，一邊執拾物品，一邊將20個月大的女兒用蚊帳圍封在下格床內獨自玩耍，確保她不會走出撞倒任何邊角。

46歲的鄧女士擁有一段不幸福的過去，9年前與丈夫離婚，由觀塘翠屏邨單位獨自搬出租住劏房，翌年獲安排入住石籬中轉房屋，大約3年前又與另一名男友相戀，首次誕下愛情結晶，惟對方棄諾照顧兩母女，原本有工作的她，高齡得女，想將女兒照顧妥當，只好當上全職家庭主婦，兩年來依靠多年來儲起的積蓄過活，堅拒申領綜援，手頭拮据，嬰兒車、玩具三輪車都是鄰居或好友送贈，傢俱亦盡量簡潔，由於嬰兒用品太多，部分要放置走廊範圍，之前曾因此被保安上門警告扣分，但近月不斷有人搬走，陸續有單位清空後，保安才不再過問。

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房委會發信通知寶田中轉屋搬遷事宜

今年3至4月期間，鄧女突然收到重建分組辦事處人員上門登記，她才知悉屋邨將會清拆重建，當時有工作人員對她說兩母女趕在清拆之前，應該很快便可入住公屋，惟近月收到房委會信件，指她未有足夠分數上樓，將獲安排入住寶田中轉房屋，令她感到晴天霹靂。鄧女2013年已開始輪候公屋，至2019年因女兒出世，她再由一人申請者轉為一般家庭申請者，需要重新輪候，根據最新輪候年期平均需時5.8年，換言之她若明年須搬至寶田中轉房屋後不足4年，便會再安排上樓，變相又要二度搬遷。

她指即使政府有給予搬遷補貼，但相關開支根本無法估量，更麻煩是帶着年齡尚幼的女兒搬入入偏遠地區，以前鄰居幫手看顧的友鄰關係亦被切斷，更為孤立無援。「寶田住幾年又要上樓，我本身已經無乜錢，每次搬屋都要重置傢俬，啲錢邊度嚟？不如政府一次過幫我哋上樓。」

康女士由精神科醫生三度出信指患有思覺失調症，需要一個穩定的居住環境，最終仍被房委會派往寶田中轉屋單位。(莫家文攝)

婚後出現情緒及精神問題 憂搬遷加重病情

面對同一難題的還有40多歲的康女士，她誕下第二名兒子後出現產後抑鬱及思覺失調，2012年與丈夫離婚後遷出，翌年獲安排入住石籬中轉房屋，她多年來需要定期到醫院精神科覆診，亦要定期服藥，幸好一直有工作在身可作精神寄託，兩名兒子亦有間中到家中探訪，直至近月收到重建分組辦事處人員通知，須搬往寶田時大感吃驚。為她診治的精神科醫生已先後三度寫信，指她罹患思覺失調，需要一個穩定的居住環境，但房委會及社署一直未有理會，甚至安排她越住越遠，「見唔到兩個仔，我擔心情緒出問題。」

從事物流工作的毛毛亦是失婚戶，本身亦有情緒病問題，需要定期覆診及長期服用安眠藥才能入睡，她多年來已習慣石籬中轉屋的生活模式，每日由石籬來回荔景上下班，回家便煮出簡單一兩餐，之後宅在家中足不出戶，形容搬遷至寶田中轉房屋是翻天覆地的變化，她擔心既要重新適應新環境，耗費更多時間及路程上下班，一旦出現些微憂心，便連續好幾日無法入睡，病況再因情緒起伏而變得嚴重。

關注組：搬寶田受影響人數遠或低於預期

石籬中轉屋居民關注組成員陳瀚宇表示，當知悉石籬中轉屋的最新安排，已多次上門家訪及聯絡獲安排搬往寶田中轉房屋的79個住戶，結果只能聯絡上其中25戶，當中18戶為一人戶，其餘7戶為二至四人戶，其他戶主一直聯絡不上。他們先後曾求助立法會議員及葵青區議員，要求直接面見石籬邨中轉屋的重建分組辦事處高層，前者直接拒絕要求，後者則因大批區議員辭職而無法繼續，直至關注組再在房委會每月恆常會議中提出有關議題，終獲辧事處人員回覆本周二(3日)進行面對面對話。

他認為，受影響而搬往寶田中轉房屋的戶數，很大機會遠低於79戶，而今次又是本港首次採用跨區中轉房屋搬遷方案，房委會應考慮住戶訴求，至少提供除寶田以外的選擇，包括把並非放在「特快公屋編配計劃」 中的不受歡迎單位，供該批租戶選擇，又或暫時安置在同區舊單位內，直至獲編配上樓為止。他期望雙方能在稍後會面中坦誠交流，而非強推單一方案，將租戶受影響程度減至最低。

一眾石籬中轉屋租戶日前開會商討對策。(莫家文攝)

房屋署：部分個案轉介社署審批體恤安置申請

房屋署發言人回應根據去年10月底的石籬中轉房屋住戶資料，估計約有79戶公屋申請在「提前配屋計劃」下仍未到達詳細資格審查階段而將獲安置入住寶田中轉房屋，在該批租戶中，部分個案可能具有獲配公屋的特殊理由或理據，例如快將符合「提前配屋計劃」資格、將會在短期內居港滿七年而符合公屋編配資格等，房屋署會考慮審批該類特殊並具有充分理據可安置入住公屋的個案。

另外，如個別住戶具有健康或社會因素的特殊理由，房屋署會轉介予社會福利署尋求協助，社署為每宗個案進行評估，並為合資格人士向房屋署推薦「體恤安置」申請，以提早獲配公屋。

至於未能聯絡上的住戶，房屋署已於今年7月中再發信。截至上月底，79戶當中仍有五戶尚未取得聯絡，署方會繼續嘗試循不同渠道聯繫。

房屋署負責重建的職員曾於今年4月18日進行4場簡介會，闡釋遷置登記手續和各項安排。因應部分住戶未能出席簡介會，遂安排本月3日再與住戶在辦事處會面，聆聽意見及提供協助。