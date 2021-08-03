電子煙、加熱煙流行憂損健康　關注組：同屬煙草應監管非全禁

近年不少人以電子煙或加熱煙代替傳統煙，這類產品亦在香港愈趨流行，惟坊間一直有不同意見。吸煙與健康委員會聯同香港大學學者於今日（3日）發布了一項有關青少年使用加熱煙草產品情況的調查，並認為應全禁所有另類煙包括加熱煙及電子煙；而報販協會和加熱煙用家關注組則認為，應以「監管」取締「全禁」加熱煙產品，嚴謹把關便可有效防止青少年接觸。



吸煙與健康委員會今日根據最新調查結果指出，青少年使用加熱煙呼吸系統徵狀例如咳嗽、鼻塞、痰等急增，風險更較使用傳統香煙更高；認為應盡快全面禁止加熱煙、電子煙等另類吸煙產品。但報販協會主席林長富則表示，對吸煙與健康委員會的調查數據參考價值有保留，認為數據只是受訪者個人感覺而非有科學基礎的臨床測試。

他又指，無論在議會內外，主流意見都是支持規管加熱煙產品，而非全禁；而且加熱煙同屬煙草產品，只要納入現有之控煙框架管制，即可有效防止青少年接觸，亦有正規零售仍嚴謹把關。

加熱煙用家關注組召集人盧啟律則表示，全禁的建議與國際趨勢背道而馳。他指出，現時已有近70個發達地區，包括日、韓、英、美、加等對相關產品作出適切規管，而非全禁，又指即使是以全面禁煙為控煙政策目標的新西蘭及英國政府，同樣認同這些新型產品能減低對吸煙人士的危害，強調規管加熱煙才是國際趨勢。

報販協會及加熱煙關注組續指，現時立法會議員邵家輝已於有關法案委員會提出的修訂方案，以「監管」取締「全禁」加熱煙產品，並獲大部分法案委員會議員支持。他們促請政府接納法案委員會意見，盡快規管加熱煙產品。