近月有逾200名區議員辭職，其中前中西區區議員葉錦龍及前屯門區區議員盧俊宇均在其Facebook分享辭職後近況。

熱愛日本文化、並已獲得「日本語能力試驗」N1級資格的葉錦龍，以早前其辦事處的「社區日文班」為基礎，在辦事處原址開辦「初級日文班興趣班」。配合日本文化，教授學生日語基礎、文法及詞彙；而盧俊宇亦在Facebook稱，自己成為健康與營養教練，並在半年時間減重20磅，歡迎市民如有健康和減重問題可聯絡他。



葉錦龍在Facebook貼文中表示，自中學起已對日本動漫、日劇、音樂等文化產生興趣，並在沒有上日文班及備試的情況下，自修考獲當時舊制「日本語能力試驗」（JLPT ）二級資格。其後，他曾到一家日本演唱會主辦公司擔任中日翻譯 、主持及製作，亦曾到日本工作假期，在日本職場中磨練生活及商業日語。他亦在香港動漫電玩節擔任項目顧問，及以自由身身份，在港澳台的演唱會場地及職場進行交替傳譯及翻譯。葉錦龍又提到，自2018年起，已在社區開始舉辦「日文普及班」；並於2019年，在沒有備試的情況下，自修考獲新制「日本語能力試驗」N1級資格。

葉錦龍︰着重學生了解日語背後意思及文化

葉錦龍接受《香港01》查詢時表示，現時「初級日文班興趣班」的報名情況良好，報名的包括成年人及小朋友。他提到，比起滿足考試要求，他更着重學生的「實戰」能力。葉錦龍補充，有些坊間的日文課程只是教學生字詞，並沒有解說其背景及實際用法。他以日文「再見」（さようなら）為例，指若學生不明白其背後意思及文化，會在溝通時誤用字詞。

葉錦龍又表示，暫時開辦初級日文班，至於未來會否新增進階日文班，要視乎報讀情況及市民反應而定。

盧俊宇半年減20磅 辭任區議員後教減肥



而成為健康與營養教練的盧俊宇，曾向傳媒表示自己早年重約180磅，及後經過飲食調整及做運動，半年減重20磅。他又提到，「想當初都不相信自己減得到」，指「有決心有方法一定得」。在帖文中他亦加上教練簡介，指自己以半年時間減重20磅、身體內在年齡年輕20歲，以及可教授改善頸椎骨刺和椎間盤突出、鼻敏感、腸胃敏感、心瓣倒流等問題，歡迎市民不論是減重、增肌、或健康等問題都可聯絡他。