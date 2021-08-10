團體夥非牟利機構推免費暑期泳班　SEN學童「放電」後更專心學業

炎炎夏日，不少人都會想去海灘游水或進行海上活動，一班正在放暑假的小朋友也不例外。鑑於基層家庭未必能負擔泳班的費用，有與非牟利機構合作，推出免費暑假泳班予有特殊教育需要（SEN）學童，希望讓孩子度過一個不一樣的暑假，亦能從學習游泳中取得自信。



「Smart Kids 夏日小飛魚2021」游泳訓練計劃早在2017年開始進行，由香港遊艇會慈善基金會及非牟利機構香港仔坊會共同籌辦，旨在為有特殊教育需要和基層的小朋友提供暑假免費游泳班，助他們早日掌握游泳技巧及提升自信心，亦為他們日後嘗試其他水上運動奠下基礎。

學童從游泳重拾自信

10歲的何依穎是本年度的泳班學員，何依穎的集中能力較弱，平日上課總要提醒自己需要坐直、望前方及集中精神。疫情下，學校一度以網上課堂代替面授，令何依穎在學習方面感到吃力，學業進度變慢。

疫情下，學校一度以網上課堂代替面授，令何依穎在學習方面感到吃力，學業進度變慢。（張浩維攝）

何依穎在學業方面屢屢受挫，但接觸游泳後，像是為她打開一對新世界大門，「以往暑假喺屋企好悶，通常都係睇吓書，但我會想出去跑吓」。對於能參加游泳訓練，她表現得非常雀躍，「喺學校要成日提自己坐直，望前面，呢度可以自由郁都唔會畀老師鬧，好放鬆」。

何依穎透露初時她非常怕水，後來因泳班環境較自由，有別於學校上課的情況，令她願意放膽嘗試，現在她的游泳技術大為進步。雖然她在學業方面的表現不太卓越，但她的運動發揮良好，學會這些技巧後，令她自信倍增，亦有助舒緩她在學業上的壓力。在學校上體育課時，何依穎會主動教其他同學一些運動技巧如熱身動作，同學亦會在學業上教回她相關知識，令她在同儕間的認同感大增。

另一位學員是確診過度活躍症、現年11歲的范澤泓。以往暑假，范澤泓也會參加不同類型的運動，例如攀石，直立板及獨木舟等。他認為運動有助強身健體，亦能交到志同道合的朋友，「例如我學識自由式，知點樣去游，可以同朋友比賽，都係我哋嘅一個話題」。從前他會坐不定，但因游泳的輔助工具多變，例如浮板及浮條都令他感到新奇，更享受在水中的世界。

「放電」後提升學習專注力

嚮往在大海上的自由，令范澤泓更有意學習更多海上運動，「我覺得學多啲都無妨。我會比較想學帆船，因為難度唔太大，但亦都有啲挑戰性」。他認為運動對學習帶來正面影響，經過一輪「放電」後，變得更能專心學習。范澤泓媽媽則認為兒子接觸運動後，變得更開心，也不再輕易言棄。她憶述以往兒子遇上一些興趣不大的活動時，便會經常請假，但這種情況現時已甚少發生。

范澤泓媽媽（右）則認為兒子接觸運動後，變得更開心，也不再輕易言棄。（張浩維攝）

現年13歲的黎敏婷是專注力失調及有讀寫障礙的孩子。在香港仔坊會的社工推薦下，成為該計劃第一屆的學員。在首屆泳班中，她意識到游泳教練在課堂上，教練需同時教導多名學生十分困難。故在教練的邀請下，她從2019年開始成為泳班的小助手，在課堂上協助教練。

黎敏婷提到，以往學習游泳時，她認為最難的技巧是換氣，若掌握不好，便會經常喝到池水。黎敏婷認為，自己作為過來人，更能理解學員在學游泳時的難處，「我好享受呢個過程，都會想繼續做（小助教）」。

疫下進行泳班份外困難

游泳教練鍾啟善指，疫下重開泳班十分困難。因政府的防疫措施下，場所只能容納一半的人，即從前20個人的泳班，現在只能有10個人，外面的泳池也需求緊張，難以預約場地。他提到，去年暑假正好迎來第三波疫情，所有泳班均要停止，對於孩子學習游泳有負面影響。鍾啟善解釋，學習游泳主要是肌肉記憶，以往每年暑假，孩子也需要花上3堂時間回顧之前所學的技巧。停了一年後，需要由零開始學起，教新技巧的時間相對變少。

對於教導SEN學童，鍾啟善認為他們和其他孩子沒有很大差異，只是在上課時需要先明確把所有注意事項重申。他更認為，SEN學童在學習游泳的速度上比其他小朋友快，「因為佢哋特別投入，比較大膽同主動」。鍾啟善亦會教泳術較好的孩子一些自救技巧。

香港仔坊會服務總監郭峯妮是協辦游泳訓練計劃的一員，她認為現時社會都是以學業為主，SEN學童在這方面較為弱勢，因而經常受挫。政府的游泳場所亦較難預約，若基層家庭要參加私人泳班，也未必能負擔額外費用。游泳訓練計劃希望能幫助他們，提供機會讓他們學習游泳。

香港仔坊會服務總監郭峯妮是協辦游泳訓練計劃的一員，她認為現時社會都是以學業為主，SEN學童在這方面較為弱勢，因而經常受挫。（張浩維攝）

郭峯妮認為游泳是一個適合的運動項目，讓孩子逐步達成小目標，「游水可以10米，20米，30米，慢慢游得越多，會見到進步個位」，從中給予孩子成功感。泳班更是激發孩子潛能的平台，讓他們嘗試在學業以外的活動，增加他們的發展機會。

香港遊艇會慈善基金會代表表示，接觸基層市民後，發現不少孩子不懂游泳，有些小朋友對海上運動有興趣，卻因為不懂游泳而失去參加機會，故希望透過提供免費暑假泳班，讓他們能獲得求生及海上運動的入門技能。

香港遊艇會慈善基金會主席盧浩然（左）和香港遊艇會慈善基金會榮譽司庫及董事彭孝書（右）是計劃的主要推動者。他認為游泳是基本求生技能，孩子應從小學起。（曾鳳婷攝）

代表續指，不少人都認為海上運動如帆船，是一些貴族運動，有錢人才可負擔，但其實不是。他解釋，現時政府有不少的水上中心都是免費入場，坊間亦有不同訓練課程，但前提是要懂得游泳才能參與。代表又提到，現時坊間的帆船助教人手短缺，故亦可作為孩子其中一個職業路向，他鼓勵孩子能先學會游泳，在日後嘗試更多海上運動。