港府今年暑假推行電子消費券計劃，向合資格人士派發5000元，惟並不包括居港超過7年的非永久性居民。有團體今日（12日）到政府總部起請願，指該批居民等曾經坐牢及留下案底等緣故，無法申請成為香港永久性居民，因而喪失申請消券資格，批評政府此舉是歧視更生人士，促請財政司司長將他們納入消費券計劃之中。



監禁年期不納入合法計算的居留期

現時申請電子消費券的條件，包括申請人須為香港永久性居民，或手持《前往港澳通行證》（單程證）來港，或手持入境處《豁免登記證明書》，並需要香港永久性居民作保證人，以受養人身份在港合法居留等。

香港社區組織協會（社協）社區組織幹事吳衛東表示，現時約有5至10萬人，居港超過7年的非永久居民未能合乎申請資格要求，當中主要為已出獄的更生人士。他坦言，這批人士過去七年曾因犯事而坐牢，當局聲稱監禁期並不會納入合法計算的居留期，因而令他們無法符合連續居港7年的要求，繼而無法成為香港永久性居民，變相被剝奪申請電子消費券資格。

他補充，該批人士犯的都是「小罪行」，刑期只是約數天至一個月，又認為該批人士已受到法律制裁，現在政府不將他們納於電子消費券計劃之中，等同歧視更生人士，並形容這個安排對更生人士是「二次懲罰」。

吳衛東認為，將居港超過7年的非永久居民排除於電子消費券計劃是不合理。（廖文謙攝）

有人居港40年仍不符合申請資格

其中一名居港超過7年的非永久性居民劉先生表示，他於1975年偷渡來港，並借當時的抵壘政策得以留在香港，惟自己沒有單程證，亦因曾坐牢及有案底而無法申請到香港永久性居民的身份，因而沒有資格申請電子消費券。至今已居港40多年的他表示，自己曾任職建築工人，並從事地鐵工程及鑽洞等危險工作，形容自己對「社會嘅貢獻都好大」，又認為財政司司長將居港超過7年的非永久性居民排除於消費券計劃之外，是歧視行為，直言「個個（人）都有（電子消費券），係我哋（居港超過7年的非永久性居民）冇。」現為露宿者的他坦言，若取得消費券後希望可以「買嘢食」。

劉先生坦言，對成功爭取訴求不抱太大信心，但仍然希望自己可以得到5000元的電子消費券。（廖文謙攝）

另一名梁先生則在1979年來港，同樣曾因坐牢及有案底而無法取得香港永久性居民的資格。他表示，自己已在這個地方居住了數十年，慨嘆「幾十年喺香港都唔可以有啲咁嘅權利（申請電子消費券）」，因而覺得非常不公平。梁先生現時居住公屋，亦有領取綜援。吳衛東認為，房屋署等機構都認可梁先生為「香港人」，但財政司司長卻沒有將其納入消費券計劃之中，實在是令人費解和不明白。

梁先生（右）表示，若他們可以得到電子消費券的話，將可對本地經濟作出貢獻，並促進香港的繁榮。（廖文謙攝）

吳衛東表示，社協早前已向政府提交52名居港超過7年的非永久性居民的資料，惟當局反應冷淡，加上消費券計劃的登記期將於8月14日（星期六）屆滿，因此希望透過是次請願，要求直接與財政司司長陳茂波會面，要求他盡快將該批人士納於電子消費券計劃之中。另一方面，除電子消費券之外，政府於去年實施的一萬元現金發放計劃，同樣將居港超過7年的非永久性居民排除於計劃外，期望財政司司長可以一併考慮