嗇色園「移動運動車」巡迴港九新界 設桌上冰壺推廣全民運動

東京奧運圓滿落幕，香港運動員獲得佳績，連帶掀起全民運動的風氣。嗇色園一連四天舉辦「真"嗇"玩MOBILE」活動，以移動運動車巡迴港九新界多處。車上設有「踩單車遊世界」和「桌上冰壺」兩項創新活動，讓市民大眾一同參與，齊齊玩、齊齊認識做運動的好處。



運動車鼓勵大眾多活動

嗇色園一直提倡道家「未病先防」的養生理念，鼓勵大眾時常運動保持身心健康，該園自2011年起於耆英中心致力推行「懷傲力量」計劃，致力推廣健康秘笈，並向退休人士與長者安排體適能運動，又舉辦養生保健等題材的活動，期望更多參加者能養成做運動的習慣。而其開辦的「懷傲運動天地」，透過接受由物理治療師、社工及體適能教練指導的運動治療，以運動維持認知能力，延緩腦部衰退情況，並建立恆常運動習慣。

適逢今年為嗇色園百周年紀慶，該園遂於本月12日下午在黃大仙祠外舉行「真"嗇"玩MOBILE」活動啟動禮，啟動禮完成後，移動運動車隨即開啟，讓公眾人士能體驗車上的創新運動。市民可在車上與親友一同大玩「桌上冰壺」；又可透過電視屏幕和單車機，在疫情下仍能踩着單車、遊覽世界各大名勝景點。不少長者、小朋友都玩得不亦樂乎。

嗇色園：缺乏運動是全球死亡率的第四大危險因子

嗇色園主席馬澤華指出：「世界衛生組織曾提到缺乏運動或活動不足是影響全球死亡率的第四大危險因子，僅次於高血壓、抽菸及高血糖，是導致種種疾病的緣由，園方期盼透過活動能推廣運動好處，鼓勵市民能建立恆常運動習慣，預防隱性疾病，有益身心。」

黃大仙祠監院暨百周年紀慶活動籌委會主席李耀輝亦指，疫情之下，大家減少了到戶外或人多的地方遊玩，故此移動運動車特別設有視像播放，讓大家運動時亦能欣賞世界各地的風光。本園社會服務委員會亦製作了各式各樣的運動短片，老少咸宜，讓大家即使安在家中亦能隨時動動手腳做運動。

移動運動車服務時間表如下：



8月12日（四）

下午3至6時 黃大仙正德街



8月13日（五）

上午9時至下午1時 觀塘秀茂坪寶達邨

下午2時至6時 沙田街市



8月14日（六）

上午9時至下午1時 大埔大元邨、巡迴九龍東

下午2時至6時 尖沙咀海防道



8月15日（日）

上午9時至下午1時 深水埗V Walk富昌邨

下午2時至6時 中環5號碼頭、巡迴港島南

