港產第8胎導盲幼犬亮相　7兄姊弟全以G為頭命名

香港導盲犬服務中心今年六月繁殖出第8胎導盲幼犬，4雄3雌的7兄姊弟日前公開亮相及進行命名儀式，命名儀式由關愛大使黎諾懿、新界鄉議局特別議員歐陽鳳珍村長和一眾執行委員會共同主持。7兄姊弟獲香港公益金為牠們命名，全部都以英文字「G」開頭。服務中心主席希望在未來日子能幫助到更多視障朋友。



香港導盲犬服務中心一直繁殖導盲犬，今年六月繁殖出第8胎導盲幼犬，4雄3雌的7兄姊弟皆以G開頭命名，分別為Gloria 、Gabe、 Gena、 Ginger、Gasper、Greyson 和 Gordon。牠們的毛色為4黑3黃，於今年6月5日出生。7兄姊弟在命名儀式中亦是首次與爸爸Ben和媽媽ChaCha同台合照。爸爸Ben是由台灣導盲犬協會於2019年贈送給中心的優秀種犬，媽媽ChaCha則是中心於2017年在香港繁殖的種犬。

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七隻導盲犬後代BB主分黃黑兩色

導盲犬服務中心主席張偉民表示，希望服務中心的質素能不斷提升，令更多視障人士受惠。他亦感謝寄養家庭團隊，在過去兩個多月以來日以繼夜、夜以繼日去照顧7隻幼犬，令牠們能健康快樂地成長，日後也可以為更多視障朋友服務。

香港導盲犬服務中心為本港慈善機構，2012年初成立。屬本地兩家主要的導盲犬機構之一，目標提倡及推廣導盲犬服務本地化，服務包括培訓本地導盲犬訓練員和導師、訓練及繁殖本地導盲犬等。

中心第一胎人工受孕導盲幼犬已於2016年3月13日順利誕生，該胎幼犬一共五隻，三男兩女，四黑一黃。父母為種犬Tovi及Delsie。此胎將會以「A」英文字頭命名，寓意Artifical Insemination（人工受孕）的成功。