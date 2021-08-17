房委會拆工廈建屋　2,088租戶競投40單位　關注組斥離地

房委會早前宣佈清拆轄下四座工廈作公營房屋後，聲稱會為現有租戶提供安置於其餘兩座工廈的選項，然而租戶查閱標書內容，發現僅有40個名額供受影響的2,088租戶以暗標方式競投，而租約中更加入三年租約期滿後無續約選擇的新條款，擔心「租又死，唔租又死」，關注組計劃發動四廠租戶明日(18日)登記截止前踴躍競投，以示租戶實際需要，力爭不遷不拆。



租戶稱標書條款苛刻不合理

火炭穗輝工廠大廈關注組代表Fanny表示，租戶近日陸續收到「晉昇/開泰工廠大廈單位投標普通章程」文件，經查閱後發現可供競投單位只有40個名額，無論單位數目或單位面積，根本無法滿足2,088個受影響四廠租戶。她舉例，金屬加工製造、印刷等重工業商戶，擁有多部車床等大型加工機器，需要大量空間，部分租戶多年來租用10個相連單位，但現存面積最大的單位只有開泰工廈6個相連單位；標書同時存在局限，租戶不能競投面積大於現有單位，有租戶租入4.5個相連單位，在晉昇及開泰的選擇只有2.8或3個相連單位選項，符合現有需求的4.6或4.7個相連單位，因大於現有單位而不准競投。

另一個不合理之處，是投標章程內第22項條款中列明「投標人士必須注意，所投得的工廠單位，租約一概為期三年，期約後租戶並無續約的選擇。」Fanny稱該條款並未有舊租約中出現，若按字面解讀，即使租戶用暗盤方式成功競投單位，租約滿三年後不可續租，必須離場，變相「多人競投推高的租價，三年後無得續約，舊租係無寫過呢樣嘢，呢個做法係匪夷所思。」

憂造成行業人手短缺

房委會日前聲稱受影響租戶若不租用餘下晉昇及開泰工廈單位，可獲一次性款項，提早交還現租單位更可額外獲得「早鳥優惠」金額，變相補貼租戶租用其他私人工廈單位，但Fanny指相關說法存在盲點，她以同區火炭私人工廈為例，租金近月租金上升兩倍以上，每平方單位最高承重量只有500公斤，與穗輝工廠大廈每平方米750至1500公斤差距甚大，基本上重工業租戶無望搬至私人工業單位內，「重型機器一開會震動，業主聽到你係做邊行，直接踢你出去唔畀租。」

另有從事裝修工程的租戶表示，目前水電行業共有約2000名持牌電工，當中大約四分之一，即約500人在四廠上班，一旦四廠單位全部清空，鑑於電工牌需要擁有在電業工程公司的工作經驗，勞工巿場難以即時消化該批人手。港九電器工會會長溫冠新表示，有不少「單頭戶」在四廠開電業公司兼取得電工牌資格，而過往持牌制度一直是「續牌容易取牌難」，以致電工業人手頗為緊絀，若有持牌電工因四廠拆遷而失業，或會令行業出現缺人潮，日內會與行內人了解詳情。

因應房委會「企硬」照推餘下兩座工廈的標書予現有租戶，明日(18日)將會成為競投截止登記日，再於9月13至24日投標，四廠關注組計劃發動租戶踴躍競投，當中火炭穗輝工廠大廈關注組代表Fanny稱單是該廈600多個租戶之中，過半人表明會競投，連同其他三廠租戶，將會以實際需求反映政府錯估形勢，以此爭取不遷不拆。

房委會：有權給予租戶三個月通知後終止租約

房委會回應根據轄下工廠大廈以商業原則營運，租戶以三年定期租約形式租用。房委會有權在給予租戶三個月通知後終止租約，而租戶在法律上或合約上無權獲得遷置或任何形式的補償。為了協助租戶搬遷，房委會不單提早通知受重建或清拆計劃影響的租戶，讓他們早作計劃，亦在參考當前情況後，提供一系列的協助安排。

發言人稱除給予受影響租戶18個月通知期，讓他們於明年11月30日或以前遷出單位外，房委會亦向受影響租戶發放特惠津貼，金額為15個月的租金或暫准證費，並按公布清拆計劃當日於有關租約或暫准證內訂明的租金或暫准證費計算。

房委會同時為有意繼續經營的受影響租戶提供一個選擇，房委會按以往清拆轄下工廠大廈時的做法，正安排局限性投標，讓受影響租戶優先競投房委會餘下兩個工廠大廈的空置單位。成功租用單位的受影響租戶可享有3個月的免租期。租戶亦可選擇租用私人工廠大廈單位或作其他計劃。

房委會擬重建的四個工廠大廈的總室內樓面面積約為12萬平方米。根據差餉物業估價署的資料，截至去年12月底，私人分層工廠大廈的空置單位面積超過100萬平方米，供應充足。該類私人工廠大廈單位中亦有與四個房委會擬重建的工廠大廈樓齡、面積、租金或地區等相約的單位。

至於選擇不租用或未能成功租用房委會轄下工廈單位的受影響租戶，可獲發放一筆過款項，金額以每個25平方米的標準單位25,400元計算，發言人稱考慮到同時清拆四個工廠大廈會有較多租戶受影響，而房委會餘下兩個工廠大廈的空置單位供應有限，房委會在是次清拆計劃中亦首次作出特別安排，為租戶提供「早鳥優惠」。不租用房委會餘下兩個工廠大廈單位，並提早在公布清拆計劃當日起計九個月內（即明年2月底或以前）遷出及交還單位的受影響租戶，會獲得額外發放一筆100,000元的「早鳥優惠」，以鼓勵他們及早在私人市場物色合適的地方或作出其他計劃。

房委會一般以投標方式出租轄下商業單位，包括工廠大廈單位。房委會與商戶簽定的租約一般為期三年，並訂明沒有保證租戶於租賃期滿後可選擇續約的條款。雖然如此，根據既定安排，如商業單位租戶在租約期內沒有違反租約條款，並接納房委會建議的新租金，一般會在租約期滿時獲邀續訂租約。