基層兒童走訪社區兩年製土炮遊戲　「三尺高」展覽見疫下心聲

兒童或許個子小，只約三尺高的視野，看到的世界是如何的？循道衛理觀塘社會服務處神愛關懷中心將於明天（20日）開始舉行「三尺高視野—遊戲展覽」，展出了由一班基層家庭兒童的作品，他們在過去兩年，在社區和不同遊樂場走訪獲取創作靈感，最後將自己心底渴望玩的遊戲創作出來，希望將快樂與他人分享。



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在密密麻麻地上課、做功課的日子，能夠將腦袋放空並盡情玩樂，是現代孩子最渴望的事。疫情持續至今已逾一年半，學校停課、兒童被迫與老師和同學分開、無法出外遊玩之下，小朋友的生活亦與成人一樣大受影響。「三尺高視野—遊戲展覽」是一個屬於小朋友的展覽，反映了兒童的生活經驗、心中的渴求，以及疫情下的生活狀態。

展覽分為三個部份，其中包括了23個由兒童創作的遊戲站。一班小朋友經過無數次試驗，以「土炮」方式、用簡單物料製作出「氣墊球」、「后羿射日」、「夏日解暑射水槍」等的自創遊戲。此外，展覽中又有多幅兒童對疫症感受的畫作，其中有人畫出無法到遊樂場玩、長時間要留在家中的心情；也有人畫出「功課無限輪迴」的真實情況。除此之外，因應疫症製造了大量口罩盒，一班小朋友亦有將口罩盒改造，製作了有齊「迷你醫院」、「家品店」等的開心小鎮。

展覽詳情：



日期：20-22/8/2021

時間：12:00n-6:00pm

地點：尖沙咀首都廣場2樓奇點市集S131-133號鋪（尖東站P3出口）

