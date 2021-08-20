800名劍擊新星齊集九展較量 前奧運代表冀多辦比賽推動發展

「劍神」張家朗在今屆奧運中奪得金牌，全城哄動之餘，亦掀起了劍擊熱潮。由「香港軍刀一哥」、前奧運代表林衍聰開設的「Fencing Hall」，一連兩日舉辦十週年盃，凝聚了近800名4至14歲的劍擊新星一同參賽較量。林衍聰表示，樂見香港劍擊的水平不斷提高，稱讚每位小朋友動作都「有板有眼」，他希望透過是次比賽推動本地劍擊發展，發掘更多未來奧運獎牌的希望。



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由服役、退役變開專門店

是次比賽在九龍灣國際展貿中心舉行，小朋友們穿上裝備，背後連上電線戰意十足，猶如一個個小型版的張家朗、江旻憓。場內設有不同賽區，亦有高台讓劍手在全場注視下進行決賽。林衍聰在十年前與父親開設了劍擊用品專賣店「Fencing Hall」，去年退役後，便決定專心籌辦大型比賽，「希望青少年小朋友可以參加一個大型、高規格嘅比賽，投入程度會高啲，會有個畫面係有朝一日，自己都可以代表香港到外國參賽。」

十年前開店，源於他小時候劍擊在香港不普及，要學劍卻買不到裝備，「記得細個嘅第一把劍，係daddy喺新填地街用一個湯勺、一個銅條去整出嚟。」林衍聰笑指，在2010年廣州亞運會後，爸爸擔心他和妹妹林衍蕙退役後「冇嘢做」，遂提出開店。林又憶述，小時候香港甚少有人學劍擊，「以前嘅青年賽得三個人打，我就拎第三囉。」他笑說。

疫情下小劍手「餓劍」已久

「廣州亞運會後，（劍擊）個發展都比較大，其實家朗拎冠軍前已經係不斷上升。」林衍聰指，張家朗奪金更是令全個劍擊界熱血沸騰，熱潮之下，他樂見多了很多就讀小學的小朋友自發加入，而非被家長逼，「睇到家朗攞獎，變咗係佢哋自己想去玩，咁樣第時會容易啲有好成績，因為係佢自己去鍾意呢個運動。」他又指，即使是年紀較小的小朋友，動作都已是有板有眼，「家長嘅投入都好大，訓練時間好多，香港嘅劍擊俱樂部又愈來愈蓬勃，令成個業界的水平都提高。」

林衍聰又表示，小朋友「餓劍」已久，幸好今次能在疫情晚期舉辦比賽，未來希望能每年舉辦一次，而且希望規模愈來愈大，「今年淨係得香港劍手，但下年唔係㗎啦，回復正常後可能有歐洲等等嘅人過嚟。」他希望能藉比賽令更多人支持劍擊運動，「小朋友打比賽開心，教練喺後面好support，成個picture嚟講好有意義！」