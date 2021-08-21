大埔中心30小時路面重鋪工程致大塞車　大量投訴下暫叫停

大埔中心一向是區內的中心點，亦是不少巴士路線總匯，該處對開的路面原定於今日（21日）進行路面重鋪工程，未料封路不久即出現嚴重交通擠塞，令不少街坊叫苦連天。有區議員表示，由於工程部門收到大量投訴，最後只能決定取消工程，並於午後已恢復行車；不過亦有居民認為，該處路面已嚴重失修，「長痛不如短痛」之下，盡快完成工程更好。



居民：塞咗個幾鐘

大埔中心一帶今早出現嚴重塞車，有街坊表示在巴士上「塞咗個幾鐘」，更有指的士都紛紛「大逃亡」離開大埔，「唔敢喺大埔做生意」，令街坊怨聲載道。大埔區議員劉勇威指，安慈路及安祥路交界的路面重鋪工程原定於本月初進行，但因天雨影響而延期兩星期，直至數日前才確認今日會封路施工，工程大約需時30小時、橫跨日與夜，所以無法只在晚上、凌晨等時份進行。

劉指出，事前已與巴士公司討論改路，惟大埔中心一帶太多巴士路線，即使已進行改道、小巴路線又不入昌運中心，仍然難免塞車。由於政府部門接獲收到大量投訴，工程部門只好暫時取消工程，並於午後移除封路設施和恢復通車。劉又指，事實上該處路面長期有大型車輛使用，已「爛得好嚴重」，原先希望工程完成後有一段較長時間不再有爛路，可惜事與願違，暫時未有解決方法。