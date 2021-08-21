調查指逾半人不知有兒童事務委員會　組織促檢討職權及宣傳

每個兒童都是獨立的個體，他們的權利應受到尊重和保護。關注學童發展權利聯席（關學聯）今日（21日）發布《大眾接觸「兒童權利」及改善「兒童參與」諮詢問卷調查報告》，發現近七成的受訪者從未參與過有關兒童權利的教育活動，並有過半人不知道香港有兒童事務委員會。組織認為，時至今日有關兒童權利的教育和宣傳仍見不足，應認真檢視兒童事務委員會的職權和宣傳策略，以改善公眾對其的認識，並將兒童權利在港普及。



每個兒童都是獨立的個體，他們的權利應受到尊重和保護。（資料圖片／林若勤攝）

六成七人從未參與有關兒童權利的教育活動

關學聯在本月5日至13日進行問卷調查，並成功收回179份網上問卷。調查發現，雖然超過六成的受訪者表示自己曾經從社福機構得知有關兒童權利的資訊，但排第二位的是從家人或朋友，並不是學校或工作環境，而透過電視和網上資料/影片得知有關兒童權利的受訪者也分別只得 13.4%和 17.9%；有超過一成的受訪者表示自己從沒有接觸過有關兒童權利的資訊。

此外，有67.6%受訪者表示從未參與過有關兒童權利的教育活動，有53.1%的人則表示不知道香港有兒童事務委員會。關學聯指出，香港政府在 2018 年中成立兒童事務委員會，目標是透過制定政策以及協調和跟進措施的落實，推動有利兒童的工作，但委員會運作多年後，仍有超過一半的受訪者不知道有兒童事務委員會的存在，確實值得檢討其宣傳策略和工作的成效。

組織建議，政府應立法設定具實權的獨立兒童事務委員會，並加入兒童或家長代表作為委員參與其中，同時增加資源鼓勵中小學舉行有關兒童權利的教育活動、講座及親子工作坊，並考慮資助中小學發展「兒童權利友善計劃」，培養師生成為友善大使於校內實踐兒童權利。