位於西營盤的般咸道官立小學曾是羅富國師範學院的舊校舍，早於1941年落成，現已有80年的歷史，政府上月宣布把其列為法定古蹟。發展局局長黃偉綸今日（22日）在其網誌介紹般咸道官立小學的建築特色和歷史，並指出保育歷史建築不能單靠政府投入資源，而是需要和社會名持份者合作，以加強社會整體對歷史建築保育的認知和重視。



般咸道校舍建於1940年至1941年，是香港首間全日制師範學院—羅富國師範學院的舊校舍。日治期間，學院一度關閉，校舍被日本憲兵用作總部。到1946年，學院重開，並在1962年遷往沙宣道，般咸道校舍由香港中文大學聯合書院使用，直至1971年書院遷往沙田。1973年完成翻新工程後，校舍交還當時已易名的羅富國教育學院作分校，直至學院1997年併入香港教育學院並遷往大埔新校舍。自2000年1月起，這幢歷史建築一直為般咸道官立小學校舍。

校舍建築別具特色且保存良好

校舍外觀為白色，弧形的外牆，線條簡單，但極具特色與美感。而建築物更已有80年歷史，一直用作教育用途。古物古蹟辦事處執行秘書蕭麗娟指，校舍主樓樓高三層，以混凝土建造，校舍另建有地庫。建築呈E字形布局，中間部分狹長，兩端各有附翼，左右對稱。

主樓的設計是現代流線型風格建築的典型例子，特點是多用曲線及橫線，着重功能，極少裝飾。建築物最富特色的是面向般咸道的弧形外牆連中央旋轉樓梯，而主樓內的木門、木／鋼框窗戶及其小五金、意大利批盪作飾面的水泥階磚，以至木地板，均為具歷史價值的建築構件，並保存良好。

現時主樓外牆正門入口仍隱約看到昔日「羅富國師範學院」英文名稱的痕跡。主樓在興建時，地庫更設有兩個防空洞，各有氣閘，可作逃生出口之用，而這種防空洞的設計在香港現存的歷史建築中較為罕見。防空洞現已成為校舍圖書館和活動室。

般咸道官立小學校長萬麗英（左）說，校方特意在校本課程中加入歷史建築元素，加強學生的保育意識。六年級學生袁叡澧（右）分享，參與專題研習加深了他對保育歷史建築的認識，以及對學校歷史及建築特色的了解。（發展局圖片）

在這些歷史元素下，校方認為保育香港的歷史建築，除了政府的努力外，民間的參與亦十分重要，故在校內致力推廣文物保育。羅富國教育學院校友、現任般咸道官立小學校長的萬麗英說，校方特意在校本課程中加入歷史建築元素，加強學生的保育意識。剛完成小六課程的畢業生袁叡澧分享說，參與專題研習加深了他對保育歷史建築的認識，以及對學校歷史及建築特色的了解。

此外，羅富國校友會前會長馮源亦介紹了學校另一個歷史印記。他說，以法國物理學家Jean Bernard Léon Foucault命名的傅科擺（Foucault Pendulum）是學校興建時安裝的天文裝置，以證明地球自轉。傅科擺自旋轉樓梯頂部吊下，除增加同學對物理的興趣，也像一個圖騰，為校方悉心保存的其中一件校內文物。萬麗英校長說，校方一直教導學生小心保護文物，例如在窗戶張貼通告或學生作品時，同學們會用魚絲把物品掛起，避免損壞具歷史價值的窗戶。

黃偉綸：保育須與社會各持份者合作

黃偉綸表示，保育歷史建築不能單靠政府投入資源，必須與社會各持份者，包括私人歷史建築業主及廣大市民合作，加強社會整體對歷史建築保育的認知和重視。他特別感謝古物古蹟辦事處的同事和般咸道官立小學的師生、家長和校友們，致力保存這座古蹟，並推廣文物保育，傳承給下一代。