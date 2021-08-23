近日有市民發現九龍塘港鐵站設有多部閉路電視，引起私隱憂慮。有乘客表示，理解港鐵站有安裝閉路電視的必要性，但希望港鐵不要濫用功能，以及依照法例去保護市民私隱安全。港鐵回覆指，現時站內的閉路電視只具備錄影功能，並沒有人臉識別功能，相關閉路電視錄影片段會在28日後銷毀。



九龍塘港鐵站月台及大堂均設有多部閉路電視，機身印有代表「浙江大華技術股份有限公司」的「alhua」標誌。閉路電視集中在大堂前往東鐵線方向，兩條前往東鐵線道路皆設有5部閉路電視，站內共設有10部。

乘客蔡小姐表示，明白在港鐵站有安裝閉路電視的需要，但對私隱安全仍然感到憂慮，「要裝都冇辦法，只係希望佢哋（港鐵）唔好濫用啲功能，同會依時刪除紀錄，唔好留住」。另一名乘客趙小姐亦對此感到擔心，擔心個人資料因而外洩，希望港鐵在這方面應多加注意，保護乘客私隱。

港鐵：28日後銷毀片段

港鐵回覆查詢時指，車站範圍一直設有閉路電視，協助職員管理日常鐵路服務，例如在需要時作人流管理，以及加強保障乘客及鐵路安全。現時車站範圍內的閉路電視具備錄影功能，沒有人臉識別功能。

就使用閉路電視錄影片段和處理有關資料，港鐵一向有嚴謹的程序和指引。一般而言，港鐵會於28日後銷毀閉路電視錄影片段，有關做法已參考私隱專員公署的指引。

港鐵亦提到，每年投放資源為鐵路設施及資產進行維修、保養和更新，當中包括車站內的閉路電視設備。現正陸續更換部分港鐵站的閉路電視鏡頭，為進一步保障乘客及鐵路安全，港鐵會在車站部分位置，例如扶手電梯或比較少人使用的角落加裝閉路電視鏡頭。