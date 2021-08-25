古蹟周遊樂｜11個活化歷史建築下月起開放　向公眾提供免費導賞

發展局文物保育專員辦事處今日（25日）宣布「2021古蹟周遊樂暨巡迴展覽」將於9月至12月舉行，古蹟周遊樂活動會介紹11個政府歷史建築活化項目及提供免費導賞團予公眾參觀，而巡迴展覽則會在9月至10月於多個政府場地、商場、博物館及公共圖書館陸續舉行。活動期間，市民可以在多個地方免費索取相關的小冊子及收集設計獨特的紀念蓋印。



「2021古蹟周遊樂暨巡迴展覽」將於9月至12月舉行。（發展局文物保育專員辦事處圖片）

是次參與活動的歷史建築為第一至第三期「活化歷史建築伙伴計劃」的10個項目。當中包括大澳文物酒店（舊大澳警署）、香港浸會大學中醫藥學院的雷生春堂（雷生春）、YHA美荷樓青年旅舍（美荷樓）、饒宗頤文化館（前荔枝角醫院）、綠匯學苑（舊大埔警署）、石屋家園（石屋）、We嘩藍屋（藍屋建築群）、香港新聞博覽館（必列啫士街街市）、香港青年協會領袖學院（前粉嶺裁判法院）和虎豹樂圃（虎豹別墅），以及「保育中環」措施下的元創方（荷李活道前已婚警察宿舍）。

活動期間將提供免費導賞團，名額先到先得。在開放時間到訪，公眾亦能收集設計獨特的紀念蓋印，更能在一些歷史建築和展覽場如香港歷史博物館、香港文物探知館、香港藝術館、香港科學館、香港太空館、香港文化博物館、屏山鄧族文物館暨文物徑訪客中心、孫中山紀念館、茶具文物館、牛棚藝術村、東華三院屬下的廟宇、「創活MM2」中華文創咖啡店、文武別苑和油麻地書院、香港旅遊發展局位於尖沙咀和山頂的旅客諮詢中心，以及香港國際機場免費索取「2021古蹟周遊樂暨巡迴展覽」小冊子。

發展局文物保育專員辦事處發言人形容，活動介紹的政府歷史建築活化項目彰顯政府與非牟利機構合作的保育成果，當中不少項目更獲得聯合國教育、科學及文化組織亞太區文化遺產保護獎的獎項。處方希望透過是次活動，鼓勵公眾參觀及欣賞這些橫跨不同時代的歷史瑰寶，了解其歷史和建築特色。

巡迴展覽場地及舉辦日期：

