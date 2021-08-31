區議員倡大埔海濱公園增設極限運動場　積極推廣東奧滑板項目

滑板為今屆東京奧運新加入的比賽項目，高難度花式動作深受年輕人歡迎，但現時本港的正規滑板場少之有少，令許多板友無處練習，往往只能到公園及民居附近的不適切場所踩板，既造成巿民對立，甚至有板友被票控。有見及此，有區議員日前在地區工程工作小組中提出，希望善用大埔海濱公園方正花園用地，增設為極限運動場，以減少市民和踩板人士的衝突，進一步在香港積極推廣滑板運動。



海濱公園人流少適合興建踩滑板場地

大埔區議會地區工程工作小組於上周三（25日）召開，會中審議地區小型工程計劃建議共有三個，其中一個便是於海濱公園增設大埔極限運動場，相關建議在會議中獲得一致通過。至於和相關政府部門的討論則會留待下月的地區設施及文娛康體委員會進行。

文件提案人大埔區議員姚鈞豪在會中指，在過去收集區內踩板人士意見後，發現大埔沒有適合的場地供他們練習及玩樂之用。他之後便開始著手尋找適合位置。經過視察後，姚鈞豪找到兩個較為合適的位置，分別是大埔海濱公園方正花園和公園近盡頭碼頭區位置。

議員：預期有五萬人受惠

他表示，滑板在今屆奧運已成為一個新增項目，希望在大埔極限運動場設立後，能藉此推動這類型的運動，提供一個安全、合適的場地讓使用者使用滑板。他過往曾收到不少市民反映，踩板人士在公園踩板，對居民構成不同程度的困擾，包括安全及聲浪問題，最終引發雙方衝突，而大埔海濱公園較遠離民居且現時使用率偏低，相信日後能迎合到雙方需要。他期望日後部門在設立極限運動場時，多參考踩板人士及市民的意見。

文件資料顯示，大埔極限運動場的地點設立於大埔海濱公園內合適範圍，預期能讓5萬人受惠，並會在內興建一個滑板場。場地內會設有「街式」滑板設備和斜板場地，如槓台、梯級、欄杆等模仿街道的障礙物，供不同極限運動使用者共用。此外，場內亦會設置不同難度場地作為區隔，附設照明系統及備有急救箱，以備無患。

大埔極限運動場選址現使用率低

大埔極限運動場的首選地方為海濱公園方正花園。據姚鈞豪提出建議書，指出方正花園的人流非常少，也沒有特別的公園設施，故認為對其他遊人吸引力較少及使用率低，相信改建成極限運動場，亦不會對其他使用者造成太大影響。涉事花園屬一個長方形面積場地，對於興建和設計極限運動滑板場而言較為友好，適合設計不同的障礙物和設施，如用盡整個方正花園及旁邊通道，預計極限運動滑板場最大面積多達3000平方米，即使留有出入口通道後，仍剩約2450平方米，較美孚滑板場的佔地面積大，能為使用者提供較為廣闊的運動場地。

香港乏滑板場 板友盼增場地助練習

文件中引用滑板使用者的意見，指本港現時較為缺乏中階難度的滑板場，例如荔枝角公園的極限運動場便是屬於高難度的比賽級數，以花式完成的路線（走Line）為主，對於初學者及練習者不太友善。本港鮮有滑板場，亦令玩家集中在單一場地，使用者及障礙物間的距離少，容易發生意外，他們均希望能有更多適切場地進行練習。